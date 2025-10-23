Video: así pudo saber la Policía dónde estaba Lowrdez de Bandana

“Si pasa, denuncien. No tengan miedo. Me filmó sin que supiera, me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba. Me ponía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. El amor no duele”, escribió Lourdes en ese momento. También contó que, cuando los vecinos escuchaban sus gritos, su pareja les decía que sufría ataques de pánico.