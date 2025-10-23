Secciones
Hallaron a Lourdes Fernández en la casa de su expareja tras un allanamiento: el hombre quedó detenido

La Policía de la Ciudad la encontró en el domicilio de Leandro García Gómez.

Hace 1 Hs

Después de varias horas de incertidumbre por el paradero de Lourdes Fernández, cantante conocida por integrar la banda pop Bandana, la Policía de la Ciudad la encontró en el domicilio de su exnovio, Leandro García Gómez, quien fue detenido por orden judicial.

El operativo se realizó en un departamento ubicado sobre Ravignani 2386, en el barrio de Palermo, donde trabajaron más de 15 efectivos policiales junto a personal del SAME y la Policía Científica.

Video: así pudo saber la Policía dónde estaba Lowrdez de Bandana

Lourdes de Bandana estaba en “condiciones muy vulnerables”

Según fuentes policiales, la artista fue encontrada en estado de vulnerabilidad y trasladada a un hospital para recibir asistencia médica.

El SAME ingresó al lugar para atenderla, mientras que los investigadores realizaron pericias dentro del inmueble en busca de evidencia.

De acuerdo con la información oficial, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°47 había ordenado el allanamiento luego de que el exnovio impidiera que los agentes revisaran toda la vivienda durante una primera visita en horas de la tarde.

El exnovio, Leandro García Gómez, fue detenido tras intentar escapar

El empresario Leandro Esteban García Gómez, denunciado previamente por violencia de género, fue detenido luego de que intentara escapar de la Policía durante el allanamiento.

El periodista Guillermo Lobo informó en Solo una vuelta más (TN) que el hombre gritó e intentó resistirse antes de ser reducido por los agentes.

La familia de Lourdes había denunciado su desaparición

Horas antes del operativo, familiares y allegados a la cantante habían expresado su preocupación por no tener contacto con ella.

Aunque Lourdes publicó un video en redes sociales para “llevar tranquilidad”, su mejor amiga insistió en que la artista seguía en la casa de su exnovio y que estaba en peligro.

Investigación en curso

Por el momento, la causa quedó a cargo de la fiscalía de turno y la investigación continúa para determinar en qué circunstancias Lourdes Fernández permaneció en la vivienda de su expareja y si hubo coacción o retención ilegal.

