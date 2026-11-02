Por qué poner sal en el desodorante para pisos: el truco viral para limpiar la grasa en segundos

Qué ingredientes necesitás para preparar la fórmula casera

La elaboración de este limpiador casero es sumamente sencilla y rápida. De acuerdo con el procedimiento compartido por el usuario @bienlimpitoymasok y que pronto se volvió viral, solo se requiere disponer de un recipiente o bowl donde colocar dos cucharaditas de sal común, un shot de desodorante para pisos, un shot de detergente líquido para platos y un vaso de agua bien caliente para facilitar la integración.