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Por qué poner sal en el desodorante para pisos: el truco viral para limpiar la grasa en segundos

Una sencilla preparación casera promete revolucionar la limpieza del hogar, desprendiendo la grasa más difícil y devolviendo el brillo a múltiples superficies con solo cuatro ingredientes.

La combinación de sal y desodorante de ambiente permite preparar un limpiador casero multiuso.
La combinación de sal y desodorante de ambiente permite preparar un limpiador casero multiuso. Imagen generada con IA
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Usuarios en redes viralizaron recientemente una fórmula casera de sal con desodorante para pisos que permite remover grasa difícil en el hogar de forma rápida y económica.
  • La mezcla combina sal común, desodorante para pisos, detergente y agua caliente en un pulverizador, facilitando la limpieza de cocinas, extractores, vidrios y baños.
  • Esta alternativa económica reduce el gasto en múltiples artículos específicos y consolida el auge de trucos caseros sustentables para optimizar las tareas domésticas.
Resumen generado con IA

Mantener la casa impecable puede demandar tiempo, esfuerzo y una a veces, una lista interminable de productos específicos para cada ambiente. Sin embargo, en el último tiempo cobró fuerza un truco práctico y económico que promete resolver la limpieza profunda con elementos que habitualmente ya están en cualquier alacena.

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La consiste en transformar el clásico desodorante para pisos en un potente limpiador multiuso sumándole un ingrediente clave: la sal de mesa. Al combinar la capacidad perfumante y limpiadora del producto de pisos con el poder desengrasarte del detergente y la acción de la sal, se obtiene una fórmula altamente efectiva para combatir la suciedad rebelde.

Qué ingredientes necesitás para preparar la fórmula casera 

La elaboración de este limpiador casero es sumamente sencilla y rápida. De acuerdo con el procedimiento compartido por el usuario @bienlimpitoymasok y que pronto se volvió viral, solo se requiere disponer de un recipiente o bowl donde colocar dos cucharaditas de sal común, un shot de desodorante para pisos, un shot de detergente líquido para platos y un vaso de agua bien caliente para facilitar la integración.

Una vez que todos los componentes se encuentran en el recipiente, es fundamental mezclar con paciencia hasta que la sal se disuelva por completo. Luego, se traslada el líquido a un envase atomizador para facilitar su aplicación directa sobre las zonas a tratar.

Dónde aplicar este limpiador multiuso en casa 

El gran atractivo de esta preparación radica en su versatilidad dentro del hogar. En la cocina, actúa como un potente desengrasante natural, ideal para rociar sobre la mesada, la cocina o el extractor de aire, donde la grasa acumulada suele ser difícil de remover. Solo basta con aplicar el spray, dejar actuar unos segundos y frotar suavemente con una esponja suave.

Asimismo, resulta altamente efectivo en el baño, siendo una alternativa muy útil para dejar relucientes las mamparas de vidrio, las cerámicas y el inodoro. Con una sola mezcla, la suciedad acumulada se desprende con facilidad, devolviendo el brillo a las superficies y dejando un aroma fresco y duradero en todo el ambiente.

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