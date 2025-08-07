 El truco viral con hielo y sal para recuperar el color en la ropa negra
Las prendas negras son las más difíciles de mantener, debido a que suelen perder color o intensidad en el afán para alcanzar la limpieza.

Hace 1 Hs

La ropa es cada vez más cara y la calidad en la industria del fast fashion suele decaer, es por eso que cuidar las prendas es algo indispensable. Sin embargo, no todo el mundo sabe los secretos y tips clave para el cuidado de cada prenda: no es lo mismo lavar la ropa blanca, que la de color o la negra.

Las prendas negras son las más difíciles de mantener, debido a que suelen perder color o intensidad en el afán para alcanzar la limpieza, se avejenta y arruina la tela oscura. Por fortuna, para las personas con ropa que dejó de ser negra y pasó a ser gris, hay un truco sencillo para devolverle la vida.

¿Cuál es el metodo casero para devolverle el color a la ropa negra?

El truco casero que se volvió viral destaca por ser práctico y sorprendentemente eficaz. Utiliza elementos comunes que, al incorporarse al lavado, logran revitalizar el color negro de la ropa desteñida.

La creadora del método, Yazmín, lo compartió en Instagram y consiste en preparar cubos congelados con una mezcla concentrada. Esta fórmula, según explica, actúa como fijador y restaurador del tono original.

El objetivo es devolverle la intensidad al negro desgastado por el uso y los lavados frecuentes. Además, promete prolongar el buen estado de las prendas durante más tiempo.

Ingredientes:

-2 tazas de bicarbonato de sodio

-1/4 de taza de sal de mesa

-1 sobre de colorante para ropa (diluido en 1/4 de taza de agua caliente)

-1/4 de taza de detergente líquido para ropa

Paso a paso para preparar los cubos restauradores de color

Colocá los ingredientes secos en un bol grande: agregá bicarbonato de sodio, sal y detergente líquido. Aparte, disolvé el colorante en agua caliente y sumalo a la mezcla principal, integrando todo con una cuchara hasta lograr una preparación homogénea.

Verté en moldes de silicona
Con la mezcla ya lista, volcala en moldes para hacer hielo. Esta presentación facilita el uso de porciones exactas cada vez que lavás la ropa.

Llevá al refrigerar
Poné los moldes en el freezer durante al menos tres horas. Asegurate de que los cubos estén bien firmes antes de retirarlos.

Guardá los cubos
Cuando estén completamente congelados, sacalos del molde y guardalos en un recipiente cerrado. Esto ayuda a mantenerlos en buenas condiciones y listos para el próximo lavado.

Modo de uso
Para lavar ropa negra, colocá uno o dos cubos en el lavarropas junto con la ropa. Podés usar agua fría o tibia, pero evitá que esté muy caliente para no afectar el resultado.

