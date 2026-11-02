Día de los Fieles Difuntos en Tucumán: ¿cada vez menos gente visita los cementerios?
Resumen para apurados
- Por el Día de los Fieles Difuntos, ciudadanos tucumanos visitaron este 2 de noviembre los cementerios locales, registrando una concurrencia menor a la de años previos.
- Trabajadores y visitantes señalaron que la baja asistencia responde al cambio generacional y al auge de cremaciones, sumado al costo de flores y ofrendas.
- La merma sostenida de visitas anticipa un cambio cultural en los rituales de duelo, donde las ceremonias en cementerios pierden peso frente a nuevas costumbres.
El Día de los Fieles Difuntos volvió a convocar a los tucumanos en los cementerios de la provincia. Sin embargo, la concurrencia parece estar lejos de aquellas jornadas en las que los pasillos se llenaban de visitantes y resultaba difícil incluso encontrar dónde estacionar. En el Cementerio del Norte, el movimiento durante la mañana fue moderado, con distintas percepciones entre quienes trabajan allí y quienes se acercaron a recordar a sus familiares.
Una de las personas consultadas por LA GACETA fue Margarita, quien visita el lugar todos los años para recordar a sus padres y abuelos. Aunque reconoció que las costumbres cambiaron con el tiempo, aseguró que durante esta mañana observó más movimiento que en la misma fecha del año pasado.
"Antes, muchos años atrás, esto no se podía ni caminar y te dejaban los vehículos muy lejos. Ha bajado muchísimo la concurrencia", contó. Según su mirada, el cambio también está relacionado con las nuevas generaciones y con otras formas de despedir a los seres queridos, como las cremaciones.
La mujer explicó que, además del Día de los Fieles Difuntos, suele visitar a sus familiares para el Día de la Madre y el Día del Padre. También destacó que la fecha conserva un significado especial para quienes mantienen la tradición de acercarse al cementerio.
Los floristas también perciben cambios en la concurrencia. Rosa, que trabaja durante todo el año en el lugar, describió el movimiento de la jornada como "más o menos" y señaló que las primeras horas de la mañana suelen concentrar buena parte de las visitas.
En los puestos, los precios de las macetas más económicas comenzaban en $1.000, mientras que otras opciones se ofrecían a $2.000 y $3.000. Las velas también formaban parte de los productos más buscados por quienes se acercaban a dejar una ofrenda.
En las florerías, en tanto, los claveles y las rosas eran algunas de las elecciones más frecuentes. Los primeros se vendían a $3.000 cada uno o tres por $8.000, mientras que las rosas costaban $8.000 la unidad o dos por $15.000. También había ramos surtidos a $8.000.
Gabriel, uno de los floristas, consideró que la actividad estaba algo demorada en comparación con otros años, pese a que desde temprano habían comenzado a llegar visitantes.
Una fecha para mantener vivo el recuerdo
Entre quienes se acercaron al cementerio estuvo Ricardo, que llegó con flores para su abuela María. Contó que la visita durante esta jornada es parte de una costumbre que mantiene a lo largo del año, aunque reconoció que el Día de la Madre también es una ocasión especial para recordar a sus seres queridos.
Al preguntarle qué recuerdo conservaba de ella, evocó su infancia: "Cuando era niño nos protegía a mi hermano y a mí", relató.