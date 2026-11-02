Día de los Fieles Difuntos en Tucumán: ¿cada vez menos gente visita los cementerios?

El Día de los Fieles Difuntos volvió a convocar a los tucumanos en los cementerios de la provincia. Sin embargo, la concurrencia parece estar lejos de aquellas jornadas en las que los pasillos se llenaban de visitantes y resultaba difícil incluso encontrar dónde estacionar. En el Cementerio del Norte, el movimiento durante la mañana fue moderado, con distintas percepciones entre quienes trabajan allí y quienes se acercaron a recordar a sus familiares.