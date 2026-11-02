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El tucumano Arón Quiroga, ganador de los 21K LA GACETA, ahora se impuso en la carrera de El Liberal

Quiroga tomó la punta en el kilómetro 11 y cruzó la meta con 1h 04' 13'’. Fue su segundo triunfo en esta carrera, tras los 10K de 2016.

IMPARABLE. Arón Quiroga ganó los 21K de la carrera de El Liberal con un tiempo de 1h 04' 13'’.
IMPARABLE. Arón Quiroga ganó los 21K de la carrera de El Liberal con un tiempo de 1h 04' 13'’.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El atleta tucumano Arón Quiroga ganó este domingo los 21K de la carrera aniversario del Diario El Liberal en Santiago del Estero, tras marcar 1h 04' 13''.
  • El corredor lideró desde el kilómetro 11 en una pista mojada. El logro llega semanas después de triunfar en los 21K de LA GACETA, entrenando en paralelo a su trabajo nocturno.
  • Con este triunfo y el reciente apoyo de sponsors, Quiroga consolida una racha positiva y afianza su proyección en las principales pruebas de fondo del atletismo argentino.
Resumen generado con IA

Arón Quiroga sigue en racha. El atleta tucumano, que en octubre se consagró en los 21K LA GACETA, ganó este domingo la distancia principal de la tradicional carrera aniversario del Diario El Liberal, en Santiago del Estero. Con un tiempo de 1h 04' 13'’, cruzó la meta en el primer lugar y se quedó con la Copa Diario El Liberal “115 años del BSE”.

Sobre un circuito con el piso mojado, Quiroga tomó la punta en el kilómetro 11, a la altura del kartódromo Francisco de Aguirre, y desde ahí construyó su triunfo. El segundo puesto fue para el santiagueño Mauricio Garzón (1h 05' 14'’), y el tercero, para el riojano Gustavo Frencia (1h 07' 11'’). Así, el podio tuvo un fuerte sello federal, con representantes de tres provincias.

No fue la primera vez que el tucumano festejó en esta carrera: en 2016 había ganado los 10K. En la rama femenina, la ganadora de los 21K fue la catamarqueña Nadine Vilca, con 1h 22' 42'’. Quiroga y Vilca ya habían sido los ganadores de los 10K Ciudad de Concepción.

El rey de los 21K LA GACETA

La historia de Quiroga es la de un atleta que corre a contramano del descanso. Tiene 34 años y trabaja como encargado nocturno de un edificio en la calle San Martín al 600, con guardias de nueve horas cada noche y turnos de 24 horas los fines de semana. Por eso, muchas veces llega a las carreras sin dormir. “Casi siempre corro así, desvelado”, contó a LA GACETA después de ganar los 21K. “Cuesta el doble, pero vale la pena”, agregó.

Así llegó a la victoria en los 21K LA GACETA, que ganó bajo la llovizna con un tiempo de 1h 12' 30'’. Fue el salto a la distancia más larga después de haberse quedado con los 10K LA GACETA en 2025. Su vínculo con el running viene de chico: debutó en los 21K a los 18 años, siguiendo los pasos de su madre, que también corría.

Ese triunfo le cambió el panorama. Quiroga, que hasta entonces entrenaba sin sponsor y pagaba de su bolsillo viajes, inscripciones y hospedaje, consiguió el apoyo de Marathon Deportes y Saucony, dos aliados de los 21K LA GACETA. “No puedo estar más agradecido”, escribió entonces en sus redes. Tres semanas después de su consagración en Tucumán, volvió a subirse a lo más alto del podio.

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