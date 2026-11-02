El tucumano Arón Quiroga, ganador de los 21K LA GACETA, ahora se impuso en la carrera de El Liberal

El rey de los 21K LA GACETA

La historia de Quiroga es la de un atleta que corre a contramano del descanso. Tiene 34 años y trabaja como encargado nocturno de un edificio en la calle San Martín al 600, con guardias de nueve horas cada noche y turnos de 24 horas los fines de semana. Por eso, muchas veces llega a las carreras sin dormir. “Casi siempre corro así, desvelado”, contó a LA GACETA después de ganar los 21K. “Cuesta el doble, pero vale la pena”, agregó.