Monsters, Inc. cumple 25 años: la historia detrás del clásico de Disney y Pixar que marcó a generaciones

La película animada Monsters, Inc. cumple 25 años desde su debut original en los cines de Estados Unidos el 2 de noviembre de 2001. A lo largo de este cuarto de siglo, la producción realizada por Disney y Pixar se consolidó como una de las obras más queridas por distintas generaciones de espectadores, al demostrar que la empatía, el afecto y las carcajadas son capaces de superar cualquier prejuicio o temor.