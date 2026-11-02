Investigan el origen de la intoxicación de un grupo de turistas franceses que llegó a Ezeiza desde Ushuaia

Una de las primeras versiones surgió de los propios pasajeros. Algunos de los turistas manifestaron que habían consumido una hamburguesa en mal estado durante el último tramo de su estadía a bordo del crucero. Sin embargo, desde Aerolíneas Argentinas plantearon otra hipótesis: que la intoxicación podría estar relacionada con unas viandas de sándwiches de pollo que el grupo había ingerido antes de abordar el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas.