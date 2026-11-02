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Investigan el origen de la intoxicación de un grupo de turistas franceses que llegó a Ezeiza desde Ushuaia

Entre 12 y 15 pasajeros presentaron síntomas gastrointestinales después de regresar de un viaje en crucero por el sur del país.

Una posible intoxicación alimentaria durante un vuelo procedente de Ushuaia.
Una posible intoxicación alimentaria durante un vuelo procedente de Ushuaia.
Por Redacción Sociedad Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Unos 15 turistas franceses fueron asistidos este fin de semana en el aeropuerto de Ezeiza tras sufrir una presunta intoxicación alimentaria en un vuelo desde Ushuaia.
  • Los pasajeros viajaban tras un crucero por el sur e iniciaron con síntomas a bordo del avión. Dos personas fueron hospitalizadas y la aerolínea descartó que fuera su comida.
  • Se investiga si el origen fue la comida del crucero o viandas consumidas en Ushuaia, mientras se evalúan los protocolos sanitarios y la evolución médica de los afectados.
Resumen generado con IA

Un grupo de entre 12 y 15 turistas franceses debió recibir asistencia médica en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza luego de presentar síntomas de una posible intoxicación alimentaria durante un vuelo procedente de Ushuaia. Los pasajeros regresaban de un viaje en crucero por el sur del país y las primeras hipótesis apuntan al consumo de alimentos en mal estado, aunque todavía no se determinó dónde se habría originado el episodio.

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Los afectados habían desembarcado de un crucero en la ciudad fueguina y luego abordaron un avión de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires. Durante el trayecto comenzaron a manifestar distintos síntomas gastrointestinales, por lo que desde la aeronave se dio aviso a las autoridades aeroportuarias y se solicitó asistencia sanitaria.

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El operativo de emergencia comenzó durante la noche del sábado y se extendió hasta la madrugada del domingo, sin afectar el funcionamiento habitual de la terminal aérea. Los pasajeros fueron atendidos en el Sanity Care, el centro de salud que funciona en Ezeiza. Dos de ellos debieron ser trasladados en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos de Ezeiza. Hasta el momento, no trascendió información precisa sobre su evolución.

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Una de las primeras versiones surgió de los propios pasajeros. Algunos de los turistas manifestaron que habían consumido una hamburguesa en mal estado durante el último tramo de su estadía a bordo del crucero. Sin embargo, desde Aerolíneas Argentinas plantearon otra hipótesis: que la intoxicación podría estar relacionada con unas viandas de sándwiches de pollo que el grupo había ingerido antes de abordar el vuelo en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia Malvinas Argentinas.

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En un comunicado, la compañía aérea descartó, en principio, que el origen del problema estuviera vinculado con el servicio de comida ofrecido durante el vuelo.

“No hay indicios de que la contaminación haya sido causada por el servicio provisto durante el vuelo, ya que los pasajeros intoxicados eran parte de un grupo de turistas que habían recibido un mismo servicio de comidas en Ushuaia, y algunos integrantes de ese mismo grupo no abordaron el vuelo por ya tener síntomas en el propio aeropuerto”, señalaron desde la empresa.

Los cuadros presentados tuvieron distintas intensidades. Entre los síntomas más agudos se registraron vómitos y episodios de descompostura, mientras que otros pasajeros manifestaron dolores abdominales y migrañas. La cantidad exacta de afectados todavía no fue establecida, aunque las estimaciones oficiales ubican el número entre 12 y 15 personas.

Las explicaciones de las autoridades de Tierra del Fuego

El episodio también generó consultas a las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego, provincia que tiene en Ushuaia uno de los principales puertos de embarque y desembarque de cruceros antárticos. Sin embargo, desde el Gobierno provincial aseguraron que no intervinieron en el operativo ni recibieron información previa sobre los pasajeros afectados.

La ministra de Salud fueguina, Judit Di Giglio, sostuvo que la provincia no tuvo participación en el caso porque los síntomas habrían comenzado durante el viaje en barco o después de abordar el avión.

“No intervinimos desde la provincia, ya que los síntomas empezaron o en el avión o en el crucero”, afirmó la funcionaria. También señaló que las autoridades nacionales que tienen a su cargo el control del puerto de Ushuaia, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), no notificaron el episodio al sistema sanitario provincial.

“Sanidad de Fronteras tampoco nos dijo nada. La información sugiere que sólo se trató de una intoxicación alimentaria, que están todos bien y no hay nadie grave”, agregó Di Giglio.

Por su parte, el director del Hospital Regional de Ushuaia, Carlos Guglielmi, aseguró que el establecimiento no recibió pacientes ni tuvo notificaciones sobre cuadros de intoxicación severos que pudieran estar relacionados con el episodio.

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