Carrera Sanar: la propuesta que reunió a familias, niños y mascotas en el Parque 9 de Julio

Resumen para apurados
- Unas 550 personas participaron este domingo de la Carrera Sanar en el Parque 9 de Julio para concientizar y desestigmatizar la salud mental.
- El evento de 3 y 5 km reunió a familias y corredores. Participantes en recuperación destacaron la necesidad de capacitar al entorno cercano para brindar un apoyo adecuado.
- La iniciativa busca consolidar espacios comunitarios para derribar prejuicios, promover la contención afectiva y mejorar la comprensión social sobre los trastornos mentales.
Pablo Andrada cree que se debe abordar la problemática de la salud mental mediante dos frentes. Por un lado, por supuesto, cuidar a la persona que está necesitando ayuda. Pero, en paralelo, dar información y herramientas a su entorno, porque el desconocimiento también daña.
Pablo fue uno de los participantes de la tercera edición de la Carrera Sanar, la actividad que en la mañana de ayer reunió a corredores y a caminantes en torno de la salud mental. La propuesta, que se disputó en el Parque 9 de Julio con recorridos de 3 y de 5 kilómetros, convocó a unas 550 personas, según los organizadores, bajo la consigna de que nadie está solo. Pablo no fue solo a correr. Llegó con una historia para contar, con la intención de que sirviera a otros.
“El 2 de mayo tuve un pequeño... lo llamemos ‘accidente’; y desde allí empiezo una recuperación, un acompañamiento terapéutico con dos psicólogas y un psiquiatra. Y en todo esto de la salud mental uno se va dando cuenta de que no está preparado para el después. Entonces vi la movida de la Carrera Sanar, cuyo objetivo es justamente acompañar a las personas que están en este trayecto, y recordarles que no están solos”, contó.
Quería dar una mano. “La problemática que tenemos hoy es la falta de información sobre cómo cuidar a una persona que está pasando por esto. Lo viví muy de cerca; vi cómo gente muy querida se alejaba porque no sabe cómo reaccionar, porque no sabe cómo continuar, ni cuándo darte espacio y cuándo no. No comprenden tus malos momentos; creen que a veces los tratás mal, y no es así, sino que es una etapa, es parte de la evolución, de las idas y venidas emocionales que tenemos mentalmente. Por eso cuando me llegó la noticia de la carrera vi que podía aportar mi granito de arena a alguien que puede escuchar y dar una mano”, señaló.
Se puso en contacto con Constanza Parravicini (Coti) y con Daniel Díaz Miranda. “Es importante hacerles saber a las personas cuando están haciendo las cosas bien. Me gustó mucho acercarme a ellos; les conté mi historia para que sepan que van por buen camino, porque si se acercó alguien como yo es porque están logrando el objetivo”, dijo.
Salud mental
Pablo explicó que en cuestiones de salud mental en ocasiones suele decirse que la persona que precisa ayuda no sabe cómo pedirla. “Pero esa persona pide ayuda; la pide con sus acciones, desde tiempo antes. Lo que pasa es que, a veces, en su círculo no hay información; las personas de su entorno no saben cuándo darle espacio, cuándo no, cuándo darle descanso, cuando acompañarlo”, dijo.
Y destacó los momentos que más disfrutó de la carrera de ayer. “Lo mejor fue cuando estuvieron al lado mío; valoro mucho eso. Hoy me dicen ‘te quiero’, recibo más abrazos que antes, mucho más cariño que antes, de personas que antes nunca lo hacían. A algunos eso les atemoriza; y hay gente que se alejó, que dice que no está lista, y creen que lo mejor es alejarse... gente que vos pensás que está tan cerca”, consideró. Y explicó que todo ese miedo se debe, precisamente, a la falta de información: “Se necesita concientizar. Esta entrevista es también una herramienta; muchas personas van a leerla, y van a conocer”.
Elogió la iniciativa de la Carrera Sanar. “A Coti y a Daniel los vi muy preocupados para que salga todo bien, para que se entienda el mensaje. Les dije que lo que hacen es una caricia al alma. En la carrera vi gente sonriendo, naturalmente sonriendo, sin preocupaciones. Muchas familias, muchos niños, gente con mascotas. Esto te hace olvidar los pensamientos que en soledad a veces nos atormentan, y nos hace pasar muy buenos momentos, muy cálidos. Me sentí acogido”, afirmó.
Pablo es consciente de que así como él precisa de los otros, puede ser un “otro” para aquel que esté necesitando ayuda. “Trabajo en clubes, con chicos de 13 y de 17 años; y si bien no me considero un ídolo para ellos, sé que soy un puerto seguro para cualquier persona que esté cerca de mí. El mensaje es ‘acá estoy, la peleamos, yo te escucho si necesitás un abrazo, o un choque de palmas, todo va a estar bien’”, destacó.
Y volvió a señalar la falta de información. “La gente cree que no estamos para hacer cosas, y es todo lo contrario: al hacer las cosas bien, con la medicación, con el acompañamiento terapéutico y con el cariño estamos para hacer cosas. Yo estoy demostrando que se puede. La medicina de esto es el amor; no hay más que eso”, manifestó.