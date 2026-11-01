Seguridad

Quebrada de Lules: bomberos de la Policía rescataron a una pareja que quedó aislada por la crecida del río

Se trata de un hombre y una mujer que habían quedado atrapados en un sendero.

QUEBRADA DE LULES. Operativo de rescate durante el fin de semana en Tucumán.
QUEBRADA DE LULES. Operativo de rescate durante el fin de semana en Tucumán. BOMBEROS DE TUCUMÁN.
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Bomberos rescataron el sábado a una pareja aislada por la repentina crecida del río en la Quebrada de Lules, Tucumán, tras quedar atrapados en un sendero.
  • El operativo se activó tras el llamado de auxilio de una de las víctimas, permitiendo a los rescatistas evacuar a ambas personas ilesas de la zona de las Ruinas de la Usina.
  • El hecho ratifica el peligro constante en zonas ribereñas durante crecidas imprevistas y resalta la necesidad de no cruzar cauces y pedir asistencia inmediata ante emergencias.
Resumen generado con IA

Una pareja fue rescatada por Bomberos de la Policía de Tucumán luego de quedar aislada por la crecida repentina del río en la Quebrada de Lules, a la altura de las Ruinas de la Usina. El operativo se realizó durante la tarde del sábado, después de que uno de los afectados pidiera ayuda al advertir que no podía cruzar el cauce debido al aumento del caudal.

Según informó el Gobierno provincial, la guardia de la Dirección General de Bomberos recibió un llamado telefónico de un hombre que se encontraba junto a su pareja en las márgenes del río. Ambos habían quedado atrapados en un sendero y no podían continuar su recorrido por las condiciones del agua.

Cómo fue el rescate en la Quebrada de Lules

Tras recibir el pedido de auxilio, los efectivos indicaron al hombre que permaneciera en un lugar seguro mientras se organizaba el operativo de rescate.

Una dotación de Bomberos de la Policía se trasladó hasta el sector señalado y trabajó para retirar a las dos personas de la zona afectada por la crecida.

Finalmente, los rescatistas lograron poner a salvo al hombre y a la mujer, quienes se encontraban en buen estado de salud, de acuerdo con la información oficial.

La crecida del río dejó a la pareja sin posibilidad de cruzar

El episodio ocurrió cuando el aumento repentino del caudal impidió que la pareja atravesara el río. Ante la imposibilidad de continuar por sus propios medios, uno de ellos se comunicó con los servicios de emergencia para solicitar asistencia.

El caso vuelve a poner en evidencia los riesgos que pueden presentarse en los senderos y sectores cercanos a los ríos, especialmente cuando el nivel del agua aumenta de manera repentina.

Ante una situación similar, se recomienda evitar cruzar cauces crecidos y buscar un lugar seguro mientras se solicita ayuda a los servicios de emergencia.

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