Quebrada de Lules: bomberos de la Policía rescataron a una pareja que quedó aislada por la crecida del río

Una pareja fue rescatada por Bomberos de la Policía de Tucumán luego de quedar aislada por la crecida repentina del río en la Quebrada de Lules, a la altura de las Ruinas de la Usina. El operativo se realizó durante la tarde del sábado, después de que uno de los afectados pidiera ayuda al advertir que no podía cruzar el cauce debido al aumento del caudal.