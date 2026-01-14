Quebrada de Lules: “Es un lugar fantástico que está siendo recuperado para el disfrute de todos los tucumanos”

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, visitó la Quebrada de Lules y puso en valor las obras de recuperación y el desarrollo de nuevos servicios turísticos que consolidan a este tradicional espacio natural como un renovado atractivo de la provincia.
En contacto con la prensa, destacó el trabajo articulado entre el municipio, la Provincia y el Ente Tucumán Turismo. “Es un lugar fantástico para beneficio y placer de todos los tucumanos y tucumanas que quieran venir a disfrutar de la Quebrada de Lules”, expresó.
Acevedo remarcó que el predio fue revalorizado con nuevos senderos, merenderos y propuestas recreativas pensadas para toda la familia, además de la próxima apertura de una confitería. “Es un lugar para disfrutar todo el día, con actividades para todas las edades, incluso opciones como yoga”, señaló.
Asimismo, explicó que se están desarrollando distintos tipos de senderos: algunos de carácter recreativo y de baja dificultad, ideales para recorridos familiares, y otros más exigentes, destinados a quienes practican senderismo y actividades físicas de mayor intensidad.
En ese marco, el mandatario felicitó al Ente Tucumán Turismo por incorporar la Quebrada de Lules al circuito de Las Yungas y sostuvo que se trata de “un atractivo que Tucumán tiene para ofrecer, con un turismo que crece, se consolida y se afianza en cada una de las jurisdicciones”.
Durante la recorrida, Acevedo estuvo acompañado por la intendenta de Lules, Marta Albarracín; el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; la vicepresidenta del organismo, Inés Frías Silva; el secretario de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; los legisladores Carlos Gallia, Walter Berarducci, Patricia Lizárraga y Alejandro Figueroa; además de funcionarios municipales y concejales de la ciudad.
Por su parte, Marta Albarracín, celebró la visita del vicegobernador y destacó la recuperación del predio, que estuvo privatizado durante más de 40 años. “Hoy la quebrada está abierta al público de manera gratuita. Es un orgullo para nuestra comunidad poder disfrutarla en familia”, manifestó.
La jefa municipal detalló que el lugar cuenta con merenderos, senderos, un pequeño estanque y la próxima apertura de un bar. “Son más de 120 hectáreas que hoy vuelven a estar al servicio de los luleños y de todos los tucumanos”, aclaró.
En tanto, el presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó la incorporación de la Quebrada de Lules al corredor de Las Yungas y aseguró que se trata de “un producto turístico con proyección nacional e internacional”, con condiciones ideales para el desarrollo de turismo activo, trekking y cicloturismo.