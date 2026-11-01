Alejandro Orfila hizo autocrítica tras la eliminación de San Martín: “No tengo ganas de hablar de lo que viene”
Después del empate 0-0 ante Colegiales, el entrenador reconoció su tristeza por la temporada, defendió el funcionamiento del equipo y anticipó cómo comenzará la reconstrucción del plantel.
Resumen para apurados
- Alejandro Orfila, DT de San Martín, asumió la responsabilidad tras empatar 0-0 con Colegiales y quedar fuera del Reducido por no lograr el objetivo deportivo.
- El técnico defendió el rendimiento del equipo durante el torneo, pero reconoció que los errores no forzados fueron determinantes para sentenciar el cierre de la temporada.
- Aunque evitó definir su futuro inmediato, Orfila dialogó con la dirigencia sobre el armado del próximo plantel y valoró el debut promisorio de cuatro juveniles.
Alejandro Orfila no ocultó su tristeza después del empate sin goles de San Martín frente a Colegiales, que marcó el cierre de una temporada sin clasificación al Reducido. En conferencia de prensa, el entrenador reconoció que el equipo no cumplió las expectativas y asumió su responsabilidad por los resultados.
“No hemos logrado el objetivo deportivo. Eso nos ha dejado con mucha tristeza”, expresó. También remarcó que el sentimiento alcanza a jugadores, dirigentes e hinchas. “Lo hemos dejado absolutamente todo, pero no alcanzó”, admitió.
Pese al desenlace, Orfila defendió el rendimiento futbolístico del equipo y consideró que mereció mejores resultados. Según explicó, una de las principales falencias fueron los errores propios no forzados que terminaron costándole puntos.
De cara a 2027, aseguró que mantuvo una profunda autocrítica con la dirigencia y que buscará corregir los errores en la conformación del nuevo plantel. Sin embargo, evitó adelantar decisiones concretas.
“Hoy estoy triste, no tengo ganas de hablar de lo que viene”, manifestó.
Como aspecto positivo, destacó el debut de cuatro juveniles surgidos de las inferiores. Aclaró que sus ingresos respondieron a una evaluación deportiva y no a una emergencia, y aseguró que dejaron buenas sensaciones para el futuro.