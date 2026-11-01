Los errores de toda la era Orfila que San Martín deberá corregir para la próxima temporada

Los silbidos con lo que los hinchas despidieron al equipo tras el final del partido fueron la expresión más clara del descontento de los hinchas. No se trató solamente de la reprobación por una campaña que terminó antes de tiempo. También hubo un mensaje hacia el futuro, porque varios de los futbolistas cuestionados podrían formar parte de la base del próximo proyecto. El público dejó en claro que no está conforme con el presente ni dispuesta a aceptar otra temporada sin respuestas.