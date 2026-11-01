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San Martín igualó sin goles frente a Colegiales en la despedida del año

San Martín igualó sin goles frente a Colegiales en la despedida del año
LA GACETA / OSVALDO RIPOLL

En un "Santo" que no peleaba por nada, Orfila probó a la base del equipo para 2027 e hizo debutar a algunos juveniles. La visita obtuvo el empate que necesitaba y se metió en el Reducido.

Por Redacción Deportes Hace 2 Hs
20:28 hs

Final del partido

El "Santo" no pudo frente a un "Tricolor" que, con el empate, celebró el pase al Reducido.

San Martín 0 - Colegiales 0

20:24 hs

90': cambio en San Martín

Ingresa Bautista Valdez, se retira Álvaro Veliez.

20:20 hs

86': cambios en Colegiales

Ingresan Tomás Perri y Gastón Cortés, se retiran Mauro Albertengo y Mateo Mamaní.

20:20 hs

85': cambio en San Martín

Ingresa Tadeo Polli, se retira Gabriel Carabajal.

20:12 hs

78': cambio en Colegiales

Ingresa Mateo Ramírez, se retira Facundo Montiel.

20:09 hs

75': triple cambio en San Martín

Ingresan Martiniano Altamiranda, Santiago Chávez y Gonzalo Rodríguez, se retiran Luca Arfaras, Víctor Salazar y Agustín Graneros.

19:59 hs

65': cambios en Colegiales

Ingresan Franco Zicarelli y Leonel Ortiz se retiran Rodrigo Monserrat y Leonardo González.

19:57 hs

63': amonestado Leonardo González en Colegiales

19:49 hs

55'

San Martín es más que el rival y el arquero Di Fulvio comienza a ser figura.

19:38 hs

Comenzó el segundo tiempo

19:21 hs

Final del primer tiempo

Varios puntos flojos en el "Santo": Briñone, Carabajal y Graneros.

San Martín 0 - Colegiales 0

19:16 hs

41'

La más clara para San Martín: tras un centro de Cabrera, el arquero Di Fulvio le sacó la pelota de la cabeza a Parnisari.

19:12 hs

37'

Juan Jaime controló en dos tiempos tras un centro de Albertengo, y luego Monserrat remató desde lejos y se fue cerca. Avisó el "Tricolor".

San Martín 0 - Colegiales 0

19:04 hs

27’

Buena jugada por la derecha, Bruno Cabrera envió un buen centro atrás pero Álvaro Veliez no logró conectar.

18:52 hs

16'

Ambos equipos muy flojos, todavía no hubo ninguna jugada de peligro.

San Martín 0 - Colegiales 0

18:34 hs

Comenzó el partido

18:11 hs

Así forma San Martín

18:03 hs

Así forma Colegiales

17:51 hs

Las autoridades del partido

Árbitro: Federico Benites

Asistente 1: Mariano Viale

Asistente 2: Antonella Pajón

Cuarto árbitro: José Díaz

Lo que tenés que saber

San Martín llega a la última fecha de la Primera Nacional sin chances de ingresar al Reducido. Con la confirmación de Alejandro Orfila al frente del proyecto para 2027, el DT pondrá en cancha a la columna vertebral del equipo que planea para la próxima temporada. 

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