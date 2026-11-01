San Martín igualó sin goles frente a Colegiales en la despedida del año

Final del partido
El "Santo" no pudo frente a un "Tricolor" que, con el empate, celebró el pase al Reducido.
San Martín 0 - Colegiales 0
90': cambio en San Martín
Ingresa Bautista Valdez, se retira Álvaro Veliez.
86': cambios en Colegiales
Ingresan Tomás Perri y Gastón Cortés, se retiran Mauro Albertengo y Mateo Mamaní.
85': cambio en San Martín
Ingresa Tadeo Polli, se retira Gabriel Carabajal.
78': cambio en Colegiales
Ingresa Mateo Ramírez, se retira Facundo Montiel.
75': triple cambio en San Martín
Ingresan Martiniano Altamiranda, Santiago Chávez y Gonzalo Rodríguez, se retiran Luca Arfaras, Víctor Salazar y Agustín Graneros.
65': cambios en Colegiales
Ingresan Franco Zicarelli y Leonel Ortiz se retiran Rodrigo Monserrat y Leonardo González.
63': amonestado Leonardo González en Colegiales
55'
San Martín es más que el rival y el arquero Di Fulvio comienza a ser figura.
Comenzó el segundo tiempo
Final del primer tiempo
Varios puntos flojos en el "Santo": Briñone, Carabajal y Graneros.
San Martín 0 - Colegiales 0
41'
La más clara para San Martín: tras un centro de Cabrera, el arquero Di Fulvio le sacó la pelota de la cabeza a Parnisari.
37'
Juan Jaime controló en dos tiempos tras un centro de Albertengo, y luego Monserrat remató desde lejos y se fue cerca. Avisó el "Tricolor".
San Martín 0 - Colegiales 0
27’
Buena jugada por la derecha, Bruno Cabrera envió un buen centro atrás pero Álvaro Veliez no logró conectar.
16'
Ambos equipos muy flojos, todavía no hubo ninguna jugada de peligro.
San Martín 0 - Colegiales 0
Comenzó el partido
Así forma San Martín
#PrimeraNacional Equipo confirmado Esta es la formación de San Martín para recibir a Colegiales. #VamosCiudadela https://t.co/pa0npLmTEj— Club Atlético San Martín (@CASMOficial) November 1, 2026
Así forma Colegiales
Los 11 titulares del Tricolor. https://t.co/q35POpkzAt— Club Atletico Colegiales (@Colegiales1908) November 1, 2026
Las autoridades del partido
Árbitro: Federico Benites
Asistente 1: Mariano Viale
Asistente 2: Antonella Pajón
Cuarto árbitro: José Díaz
Lo que tenés que saber
San Martín llega a la última fecha de la Primera Nacional sin chances de ingresar al Reducido. Con la confirmación de Alejandro Orfila al frente del proyecto para 2027, el DT pondrá en cancha a la columna vertebral del equipo que planea para la próxima temporada.