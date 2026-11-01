Chaco: encontraron muertos a una joven y cuatro nenes en una casa incendiada y detuvieron a su pareja

Los exámenes realizados a los cuerpos detectaron que los tres menores encontrados dentro de la vivienda presentaban cortes en el cuello y quemaduras en distintas partes del cuerpo. En el caso de Rocío Aranda, se constató una “escoriación en la región lumbar”, mientras que el bebé de seis meses tenía “livideces en las zonas del cuello y dorsal”. A partir de esos hallazgos, la Fiscalía ordenó autopsias para todas las víctimas.