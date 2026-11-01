Por el fuerte sismo en el sur de Salta, evacuaron a varias personas de un hotel de Rosario de la Frontera

Resumen para apurados
- Huéspedes y empleados del Hotel Termas en Rosario de la Frontera, Salta, evacuaron preventivamente esta madrugada tras un sismo de magnitud 3,9 registrado al sur de Metán.
- El temblor ocurrió a la 1:00 con 17 km de profundidad y fue sentido en Salta y Tucumán. Quienes estaban en el hotel salieron por el sacudón, sin registrarse heridos ni daños.
- Aunque no hubo afectación edilicia, el evento reactiva la atención sobre la actividad sísmica en el NOA y la importancia de los protocolos de evacuación en centros turísticos.
El temblor registrado en el sur de Salta tuvo repercusión en un hotel de Rosario de la Frontera, donde personas que estaban dentro del establecimiento salieron de manera preventiva tras percibir el movimiento, según detalló ElVocero.
La situación ocurrió alrededor de la una de la madrugada de este domingo 1 de noviembre, en coincidencia con el sismo registrado a las 00:59:13.
En la fotografía aportada se observa a un grupo de personas reunidas en el exterior del hotel, cerca del acceso iluminado. La información disponible no precisa cuántas abandonaron el edificio ni cuánto tiempo permanecieron afuera.
Personas que estaban en el hotel salieron por precaución tras el sismo de magnitud 3,9 registrado de madrugada.
Qué se sabe de la salida preventiva
Según el reporte recibido, quienes se encontraban en el lugar decidieron salir por precaución. No se informó si hubo una orden formal de evacuación, intervención de equipos de emergencia o una inspección posterior del inmueble.
Tampoco se aportaron reportes de personas heridas o daños materiales en el hotel. Lo que sí, varias de las personas que estaban alojadas habrían sentido "muy fuerte" el temblor, por lo que tuvieron que salir de sus habitaciones.
El epicentro estuvo al sur de Metán
De acuerdo con los datos preliminares del Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el movimiento tuvo una magnitud de 3,9 y una profundidad de 17 kilómetros.
El epicentro se ubicó 26 kilómetros al sur de Metán. En esa ciudad y en Rosario de la Frontera, el organismo informó una intensidad de III a IV en la escala de Mercalli Modificada.
El temblor también fue percibido en Salta Capital, con intensidad III, y de manera leve en San Miguel de Tucumán.