Un temblor en el sur de Salta se sintió durante la madrugada en Tucumán
Un sismo de magnitud 3,9 se registró este domingo a las 00.59 en cercanías de El Galpón, en el departamento de Metán. El temblor tuvo una profundidad preliminar de 17 kilómetros y también provocó movimientos muy débiles en Trancas, Tucumán.
Resumen para apurados
- Un sismo de magnitud 3,9 se registró este domingo a la madrugada cerca de El Galpón, en Salta, y se sintió de forma leve en el norte de Tucumán.
- El INPRES informó que el evento ocurrió a las 00.59 con una profundidad de 17 kilómetros, provocando leves sacudidas en localidades como El Galpón y Trancas.
- No se reportaron víctimas ni daños materiales de consideración, mientras los organismos oficiales continúan monitoreando la actividad sísmica en la región.
Un temblor sorprendió a los habitantes del sur de Salta durante la madrugada de este domingo 1 de noviembre. El movimiento sísmico tuvo una magnitud de 3,9 y se registró en cercanías de El Galpón, en el departamento de Metán. También se reportaron sacudidas, aunque muy débiles, en localidades de la provincia de Tucumán.
De acuerdo con los primeros datos difundidos por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el sismo ocurrió a las 00.59 y tuvo una profundidad preliminar de 17 kilómetros.
Dónde fue el epicentro del temblor en Salta
Según el reporte preliminar, el epicentro se ubicó cerca de El Galpón, una localidad del departamento de Metán, situada en el sur de Salta. El movimiento alcanzó una magnitud de 3,9 y tuvo una profundidad estimada de 17 kilómetros.
La localidad de El Galpón, ubicada a unos 45 kilómetros del epicentro y con aproximadamente 8.400 habitantes, pudo haber percibido sacudidas débiles.
El fenómeno también llegó a territorio tucumano. En Trancas, situada a unos 69 kilómetros del epicentro, se estimaron posibles movimientos muy débiles.
En qué localidades se habría sentido el movimiento sísmico
Los primeros datos del EMSC permiten identificar las localidades cercanas en las que podrían haberse percibido las vibraciones del temblor.
Entre ellas se encuentran:
- El Galpón (Salta): posibles sacudidas débiles, a unos 45 kilómetros del epicentro.
- Trancas (Tucumán): posibles sacudidas muy débiles, a unos 69 kilómetros.