Es el “León de Leales”, ganó los 5K LA GACETA y sueña con representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos

Resumen para apurados
- El fondista Rodrigo Funes ganó los 5K LA GACETA en Tucumán tras viajar de madrugada, con el objetivo de afianzar su preparación física y sumar un nuevo título provincial.
- Funes, quien ya había triunfado en 2023, completó el circuito en unos 17 minutos y 20 segundos tras modificar su estrategia para alcanzar al líder de la prueba.
- El triunfo sirve de antesala para competir en Buenos Aires en busca de un récord tucumano, camino a su meta de integrar la Selección y correr en los Juegos Olímpicos.
Rodrigo Funes apenas había descansado unas horas cuando se presentó en la largada de los 5K LA GACETA. El día anterior había estado en Santiago del Estero y regresó a Tucumán durante la madrugada. Sin embargo, el cansancio no impidió que el atleta conocido como el “León de Leales” cumpliera el objetivo que venía preparando desde hacía un mes: quedarse con el primer puesto.
“Es lo que veníamos a buscar. Lo trabajamos hace un mes. Ayer estuvimos en Santiago, llegamos a la madrugada y tratamos de descansar lo que pudimos”, explicó después de cruzar la meta.
El triunfo tuvo un significado especial para Funes, quien aseguró que también había ganado la prueba en 2023 y que volvió a participar en esta distancia después de dos ediciones.
“Me siento muy feliz de poder ganar una carrera tan prestigiosa de nuestra provincia”, expresó.
Próximo objetivo
La elección de los cinco kilómetros estuvo vinculada con su preparación para un desafío mayor. En noviembre viajará a Buenos Aires con la intención de conseguir un récord tucumano.
“Es la distancia que venimos entrenando. Tengo que buscar un récord tucumano en Buenos Aires y es la que más se acerca a lo que vengo preparando, que es el medio fondo”, señaló.
Según su reloj, completó el recorrido en aproximadamente 17 minutos y 20 segundos. Aunque consideró que podía mejorar ese registro, reconoció que el esfuerzo por alcanzar al corredor que lideraba la prueba modificó su estrategia.
“Nos costó alcanzar al primero y ahí sufrimos un desgaste. La carrera dejó de ser una búsqueda de tiempo y pasó a ser una búsqueda de la primera posición”, explicó.
El “León”
El apodo nació por iniciativa de un amigo cuando comenzó a competir. Aunque desconoce el motivo exacto, Funes cree que podría estar relacionado con su capacidad para superar las dificultades.
“Tal vez sea por la resiliencia, porque a pesar de que tenemos carencias para entrenar y para ir a las carreras, seguimos adelante”, reflexionó.
Su vínculo con el atletismo también tiene una dimensión emocional.
“Siempre digo que correr es como el abrazo de mi madre. Me encanta, vivo para eso y pretendo hacerlo toda la vida”, aseguró.
Funes reconoce como referentes a Juan Pablo Juárez, Ezequiel “Chava” Chavarría y Arón Quiroga. Sus trayectorias alimentan una aspiración que todavía considera lejana, pero que no está dispuesto a abandonar.
“Nuestro objetivo máximo es poder llegar a la Selección argentina y correr unos Juegos Olímpicos. Ojalá algún día se pueda dar”, expresó.
Por ahora, el “León de Leales” celebró una nueva victoria en Tucumán y ya piensa en su próximo desafío: buscar una marca provincial en Buenos Aires.