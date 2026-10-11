Es el “León de Leales”, ganó los 5K LA GACETA y sueña con representar a la Argentina en los Juegos Olímpicos

Rodrigo Funes apenas había descansado unas horas cuando se presentó en la largada de los 5K LA GACETA. El día anterior había estado en Santiago del Estero y regresó a Tucumán durante la madrugada. Sin embargo, el cansancio no impidió que el atleta conocido como el “León de Leales” cumpliera el objetivo que venía preparando desde hacía un mes: quedarse con el primer puesto.