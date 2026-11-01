El cambio evolutivo que modificó el sueño humano y explica por qué dormimos menos

Con el nacimiento de la psicología experimental, Wilhelm Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología fisiológica, sosteniendo que la actividad onírica derivaba de la propia fisiología cerebral durante el descanso. No obstante, el punto de viraje conceptual ocurrió en 1900 con la publicación de La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Freud ubicó al emisor de los sueños en el inconsciente y postuló que su motor principal es la realización de deseos reprimidos, sentando las bases del psicoanálisis.