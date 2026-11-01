El cambio evolutivo que modificó el sueño humano y explica por qué dormimos menos

Resumen para apurados
- La ciencia reveló que los humanos duermen menos que otros primates debido a la transición del árbol al suelo en África hace dos millones de años, logrando un sueño más eficiente.
- Abandonar las ramas redujo peligros de caídas y depredadores, permitiendo aumentar la fase REM al 25% frente al 10% de grandes simios, intensificando el descanso profundo.
- Este cambio consolidó la memoria, la creatividad y la simulación de riesgos, funciones cerebrales críticas que moldearon la mente humana y explican nuestro descanso actual.
El sueño humano no es simplemente una pausa biológica ni un enigma puramente místico o psicológico, sino el resultado de una profunda transformación evolutiva que comenzó hace aproximadamente dos millones de años. A lo largo de la historia, la humanidad intentó descifrar sus producciones oníricas pasando de las interpretaciones proféticas de la Antigüedad grecorromana y los análisis del inconsciente inaugurados por Sigmund Freud, a los estudios polisomnográficos y la antropología cognitiva contemporánea.
Estas investigaciones recientes revelan que el descanso de nuestra especie sufrió un viraje único al descender del dosel arbóreo hacia el suelo firme, reduciendo su duración total pero aumentando la proporción y la intensidad de las fases profundas y de movimientos oculares rápidos (REM), un aspecto clave para el desarrollo de la mente moderna.
La historia del sueño: de los oráculos grecorromanos al psicoanálisis y la neurociencia
Durante más de cuatro mil años, el acto de soñar generó variadas conceptualizaciones en distintas disciplinas. En la tradición grecorromana prevalecieron las ideas religiosas y proféticas, considerando a los sueños como mensajes disfrazados en forma de presagios o intervenciones divinas. Pensadores clásicos como Heráclito, Demócrito, Aristóteles y Artemidoro Daldiano —autor del tratado Onirocrítico— comenzaron a vincular el descanso con el cuerpo, el alma y las dimensiones psíquicas y sociales de las personas.
Con el nacimiento de la psicología experimental, Wilhelm Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología fisiológica, sosteniendo que la actividad onírica derivaba de la propia fisiología cerebral durante el descanso. No obstante, el punto de viraje conceptual ocurrió en 1900 con la publicación de La interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Freud ubicó al emisor de los sueños en el inconsciente y postuló que su motor principal es la realización de deseos reprimidos, sentando las bases del psicoanálisis.
Posteriormente, autores como Carl Jung introdujeron enfoques discrepantes, lo que derivó en la ruptura de su amistad con Freud en 1913, mientras que otros teóricos como Alfred Adler o Fritz Perls desde la Gestalt propusieron nuevas lecturas clínicas. El abordaje científico dio un salto definitivo en 1953, cuando Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman descubrieron el sueño de movimientos oculares rápidos (REM), identificando las cinco etapas del descanso mediante el análisis polisomográfico (electroencefalograma, electrooculograma y electromiograma) y constatando que la mayoría de los sueños se concentran en la fase REM.
La evolución del sueño humano: el salto de dos millones de años desde los árboles al suelo
En paralelo a la historia de las ideas, la paleoantropología y la arqueología cognitiva reconstruyeron la historia biológica del descanso. Hace entre 2,6 y 1,8 millones de años, la sabanización de África redujo los bosques y empujó a los primeros homininos (en la transición de Homo habilis a Homo erectus) a abandonar los nidos en las ramas para adoptar una vida terrestre.
Dormir en los árboles conllevaba el riesgo constante de caídas mortales y acecho de depredadores, impidiendo un sueño continuo. Al asentarse en el suelo, la especie logró un descanso más prolongado y seguro. Mientras que en los grandes simios el sueño REM representa entre el 7% y el 15% del total, en los seres humanos alcanza un 25%.
Así, nuestra especie desarrolló un patrón eficiente: duerme menos horas en total que otros primates, pero de forma más intensa y concentrada. Si se contempla una expectativa de vida promedio de 80 años, una persona pasa casi 60.000 horas (aproximadamente 10 años enteros) soñando.
El "taller nocturno": simulación de amenazas, memoria y sueño social
Los investigadores asocian este incremento del sueño REM con tres ventajas evolutivas fundamentales:
- Simulador de amenazas: Los sueños funcionan como un entrenamiento virtual en el que el cerebro ensaya respuestas ante peligros (escapar de depredadores, luchar o evitar caídas), lo que explica la persistencia biológica de las pesadillas o la sensación súbita de caer al vacío.
- Potenciador de creatividad: La reestructuración cognitiva durante la fase REM amplió la capacidad de imaginar soluciones prácticas, desde el diseño de herramientas de piedra en la industria lítica hasta la resolución de problemas en la vida moderna.
- Consolidación de la memoria: Durante el sueño se procesa y estabiliza la memoria visoespacial (orientación en el entorno), la memoria procedimental (automatización de destrezas) y la memoria autobiográfica con componente social.