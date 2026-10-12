SociedadSalud

Qué significa despertarse varias veces por noche y cómo recuperar el sueño

Es común que se generen ciertos trastornos que perturben la calidad del sueño.

Muchas personas se levantan varias veces durante la noche
Muchas personas se levantan varias veces durante la noche Yahoo Vida y Estilo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas de la salud advierten que despertarse reiteradas veces por la noche puede señalar insomnio crónico y graves desajustes en los ciclos biológicos.
  • Las interrupciones ocurren por desbalances hormonales y fallas en la arquitectura del sueño, afectando la concentración y aumentando el riesgo de enfermedades crónicas.
  • Adoptar una estricta higiene del sueño y acudir al médico evitará deterioros graves en la calidad de vida y prevendrá patologías cardiovasculares a largo plazo.
Resumen generado con IA

Durante el proceso de descanso, el cerebro produce distintas sustancias y hormonas que permiten el correcto descanso del cuerpo, permitiendo que se duerma y se despierte de forma adecuada. Sin embargo, es común que se generen ciertos trastornos que perturben la calidad del sueño.

Este fenómeno se debe a la arquitectura del sueño, un proceso compuesto por las distintas etapas que atraviesan las personas a la hora de dormir, en el que la melatonina, hormona responsable de relajar el cuerpo e inducir el sueño, aumenta su producción en las noches, siendo reemplazada durante el día por el cortisol, una sustancia que mantiene el cerebro alerta y despierto.

Cómo es la rutina de sueño que puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas

Cómo es la rutina de sueño que puede reducir el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas

Despertarse en medio de la madrugada puede ser un evento estresante y la frecuencia con la que se repite puede ser una señal de un problema grave de salud. Usualmente, las personas pueden recuperar su sueño en un par de minutos e incluso no recordar haber despertado.

Sin embargo, a las personas que les cuesta volver a dormir pueden estar padeciendo un problema subyacente. Kannan Ramar, expresidente de la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño, asegura que si este evento se repite tres veces por semana en un periodo de tres meses, puede padecer de insomnio crónico.

El neurólogo Brandon Peters-Mathews de Virginia Mason Franciscan Health en Seattle, explica que la arquitectura del sueño abarca las cuatro etapas que las personas tienen a la hora de dormir en la noche, estas en intervalos de 90 a 120 minutos.

¿Qué le pasa a nuestro cuerpo cuando nos despertamos dos o tres veces durante la noche?

Dentro de las consecuencias de presentar un trastorno del sueño se encuentra el cansancio, fatiga, somnolencia, irritabilidad, disminución en la concentración y atención, aumento de peso, mayor predisposición a enfermedades como diabetes, alzheimer, problemas cardiovasculares, entre otros.

La falta de un sueño reparador puede incidir directamente en  una disminución en la calidad de vida y un aumento del estrés debido a la alteración de los ciclos de vigilia-sueño.

Dentro de los trastornos del sueño se encuentra el insomnio, el cual se caracteriza por la dificultad para iniciar o mantener un sueño reparador. También podemos encontrar  la hipersomnia, caracterizada por una somnolencia excesiva, la cual puede presentar una alta frecuencia de episodios prolongados de sueño nocturno y/o diurno, impactando en los desempeños cotidianos.

Otro de los trastornos del sueño es la narcolepsia, la cual se define como un trastorno neurológico crónico que impacta en la capacidad cerebral de controlar y regular los ciclos de vigilia y sueño, provocando episodios abruptos de sueño sin distinción del momento o la actividad que se esté realizando; además de producir, de forma repentina, debilidad muscular que afecta en la movilidad de la persona. 

Por otro lado, se encuentra la apnea del sueño, la cual produce la interrupción de la respiración por unos segundos, debido a la  obstrucción de las vías respiratorias por los tejidos blandos de la cavidad bucal. Es importante tener en consideración que existen más trastornos del sueño como lo es el sonambulismo, los terrores nocturnos, parálisis del sueño, entre otros.

¿Cómo recuperar el sueño?

Recuperar el sueño no solo es cuestión de cerrar los ojos y esperar a que la mente se duerma. El proceso requiere dar pequeños pasos para crear un entorno adecuado y lograr mantener hábitos que puedan favorecer el descanso.

- Si se lleva más de 25 minutos despierto, se recomienda levantarse y realizar distintos ejercicios que reduzcan los niveles de estrés, como estiramientos ligeros y ejercicios de respiración.

- Hay que evitar estar con celular, ya que la luz azul de estos dispositivos detiene la producción de melatonina.

- Cuando uno empieza a sentir cansancio otra vez, se debe volver a acostar e intentar dormir.

- A partir de ahí, se puede iniciar con una rutina que ayude a adquirir una higiene del sueño óptima para mejorar las probabilidades de dormir profundamente toda la noche.

- Limitar el consumo de alcohol en las noches ya que puede ocasionar que uno se despierte por el proceso de metabolismo del etanol que ejerce el cuerpo, afectando la calidad del sueño.

- Evitar la cafeína después de las 2 p.m. porque una cuarta parte de este compuesto podría seguir en el cuerpo alrededor de 12 horas posteriores al consumo.

- No tomar siestas una vez entrada la tarde. Científicos afirman que dormir más de 30 minutos en las horas previas a la noche puede causar problemas para conciliar el sueño.

- Establecer un horario fijo para dormir y despertarse.

- Tomar sol todas las mañanas por al menos 15 minutos.

- Si se tiene la costumbre de levantarse frecuentemente para ir al baño, es aconsejable limitar el consumo de líquidos antes de acostarse.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Feriados 2026 en Argentina: qué días no se trabaja en noviembre y diciembre

Feriados 2026 en Argentina: qué días no se trabaja en noviembre y diciembre

¿No podés soltar el celular ni para cenar? Alberto Trímboli, doctor en Psicología, explica qué es la “ciberlaxia” y por qué afecta más a los adultos

¿No podés soltar el celular ni para cenar? Alberto Trímboli, doctor en Psicología, explica qué es la “ciberlaxia” y por qué afecta más a los adultos

Lo más popular
Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
1

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre
2

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
3

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
4

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán
5

Cómo estará el tiempo hoy, lunes 12 de octubre, en Tucumán

Ranking notas premium
Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio
1

Los Fundamentalistas en Tucumán: una pasión que pasa de padres a hijos y mantiene vivo el legado del Indio

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público
2

Milei sigue con la motosierra encendida por el lado del gasto público

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán
3

Investigan una megaestafa inmobiliaria de más de $1.000 millones en Tucumán

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027
4

Acuerdos, acoples y candidatos: qué se sabe del armado peronista para 2027

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate
5

El caso de Barrio Modelo muestra que salvar a un club es mucho más que evitar un remate

Más Noticias
Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Qué pasó con Azul Giordano, la hija menor de Romina Yan, y por qué siguió viviendo con su padre

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

Diluvio, granizo y vientos de 100 km/h: el SMN emitió alertas amarillas y naranjas para este feriado

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

El hijo de Romina Yan reveló la violencia que sufrió de su papá, Darío Giordano: “Era un infierno vivir en esa casa”

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Quién es y qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida lejos de las cámaras

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Cómo es el otro negocio de Diego Simeone: tiene 180 departamentos y siete edificios en Madrid

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

Súper Niño en Argentina: estas son las provincias donde llovería más de lo normal hasta fin de año

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

El Súper Niño ya impacta en Argentina: ¿en qué mes tendrá su pico máximo y cómo cambiará el clima?

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Jubilados Anses: quiénes reciben el Aguinaldo de Reparación Histórica en diciembre

Comentarios