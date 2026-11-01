¡Heidi Klum lo hizo de nuevo! Las fotos del disfraz más sangriento y asqueroso de su carrera
La supermodelo celebró el 25° aniversario de su icónica fiesta en Nueva York con un atuendo hiperrealista creado junto al galardonado diseñador de efectos especiales Mike Marino, en una caracterización que requirió entre cinco y seis horas de aplicación prostética.
Resumen para apurados
- Heidi Klum sorprendió en Nueva York al celebrar los 25 años de su fiesta de Halloween vestida con una réplica hiperrealista de su propia mano cercenada.
- Diseñado por Mike Marino mediante escaneos 3D y seis horas de trabajo prostético, el atuendo reprodujo con precisión anatómica venas, tejidos y joyas.
- La creación reafirma a la modelo como referente del maquillaje de efectos especiales y abre paso al desarrollo de nuevas ideas para futuras ediciones.
La supermodelo Heidi Klum volvió a paralizar la noche de Nueva York durante el 25° aniversario de su tradicional fiesta de Halloween ("Heidiween"), al presentarse con un impactante disfraz hiperrealista de su propia mano izquierda cercenada. La caracterización, que dejó visible únicamente sus ojos y su boca ensangrentada, representó uno de los desafíos de ingeniería prostética y maquillaje de efectos especiales más complejos en la historia del entretenimiento.
El concepto comenzó a gestarse hace un año, previo a la edición de 2025 en la que Klum encarnó a Medusa. Según reveló la propia modelo, la idea surgió al observar su extremidad e imaginarse cómo podía introducir su cuerpo completo dentro de una réplica gigante de su mano izquierda, conservando la uña pintada de rojo, su anillo de compromiso, la alianza de bodas y un anillo en el pulgar.
Para transformar la ocurrencia en una pieza funcional de tamaño real, Klum trabajó en colaboración directa con Mike Marino, renombrado diseñador de maquillaje de efectos especiales galardonado con el premio Emmy por su labor en la serie El Pingüino. Marino definió el proyecto como uno de los disfraces más elaborados que se hayan confeccionado jamás debido a las exigencias técnicas que implicaba moldear la anatomía humana a gran escala.
Escaneos corporales en 3D y seis horas de aplicación prostética para el disfraz de Heidi Klum
La confección exigió el uso de registros escaneados en tres dimensiones del cuerpo de la modelo con el objetivo de reproducir fielmente cada rasgo. El equipo técnico buscó máxima fidelidad anatómica al replicar el relieve de las venas, los músculos, la textura de la piel e incluso un tatuaje con el nombre de su esposo, Tom Kaulitz, ubicado en el dedo anular.
Durante la jornada del evento, la aplicación de las prótesis sobre el rostro y cuerpo de Klum demandó entre cinco y seis horas continuas de trabajo. La parte superior de la gigantesca extremidad culminaba en un acabado macabro con ligamentos y tendones colgantes que simulaban un corte ensangrentado.
"Sin duda, lo más difícil es cargarlo, es bastante pesado", reconoció la conductora de Project Runway sobre la estructura física del traje. Por este motivo, su llegada al restaurante Cathédrale del hotel Moxy East Village requirió una logística especial: la estrella arribó a bordo de un camión con señales de advertencia rojas y descendió escoltada por un grupo de asistentes vestidos con trajes amarillos de protección química manchados de sangre.
La ingeniería detrás del espectáculo de Heidi, la "Reina de Halloween"
El nivel de detalle prostético no se limitó a la estructura principal. En el marco de las alianzas comerciales de la velada, Klum complementó la temática visual con el lanzamiento de bolsas de vino en edición limitada denominadas Apothic x Heidi Klum Type 'A' Blood Bags, simulando envases de sangre médica.
A diferencia de años anteriores, la velada no contó con la presencia de su esposo Tom Kaulitz, quien no pudo coordinar un disfraz en pareja como en 2025 debido a compromisos de gira musical. Sin embargo, la inclusión de la joyería réplica y del tatuaje en la prótesis respondió al deseo de la modelo de llevar un símbolo del músico durante la noche.
Con esta creación, Klum sumó un nuevo hito técnico a un historial que incluye trajes icónicos como el gusano colgado de un sedal en 2022, el pavo real gigante en 2023 o el hombre lobo del video Thriller. Apenas concluido el evento, la modelo confirmó a la prensa internacional que el 1 de noviembre marca formalmente el inicio de la búsqueda de nuevas ideas para el año siguiente.