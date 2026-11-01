¡Heidi Klum lo hizo de nuevo! Las fotos del disfraz más sangriento y asqueroso de su carrera

A diferencia de años anteriores, la velada no contó con la presencia de su esposo Tom Kaulitz, quien no pudo coordinar un disfraz en pareja como en 2025 debido a compromisos de gira musical. Sin embargo, la inclusión de la joyería réplica y del tatuaje en la prótesis respondió al deseo de la modelo de llevar un símbolo del músico durante la noche.