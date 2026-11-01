Contenido patrocinado

Elecciones 2027: cómo saber si estás en el padrón electoral desde la app Mi Argentina

La Cámara Nacional Electoral habilitó una etapa extraordinaria de 30 días para revisar los datos provisorios a través de la aplicación oficial, el sitio web y la línea telefónica gratuita antes de los comicios de 2027.

Elecciones 2027: cómo consultar donde voto.
Elecciones 2027: cómo consultar donde voto. FOTO: web
Por Lourdes Agustina Correa Hace 2 Hs

La Cámara Nacional Electoral (CNE) puso en marcha una etapa extraordinaria de consulta del padrón electoral provisorio de cara a los comicios generales de 2027. A través de la aplicación oficial Mi Argentina, el sitio web de la Justicia Nacional Electoral y una línea telefónica gratuita, los ciudadanos pueden verificar si sus datos personales y de residencia están inscriptos correctamente. 

ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en "Mi Argentina"

ARCA habilitó la liquidación digital de sueldos para empleados privados en Mi Argentina

El procedimiento resulta clave durante la ventana de 30 días iniciada el 1 de noviembre de 2026, ya que permite solicitar correcciones ante inconsistencias antes de que se confeccionen los listados definitivos para las elecciones en las que se renovará el Poder Ejecutivo Nacional, autoridades provinciales y bancas legislativas.

Para realizar la verificación desde un dispositivo celular mediante la plataforma Mi Argentina, el elector debe contar con su identidad validada en el sistema. Una vez dentro de la aplicación (o desde su versión web), basta con presionar en la opción "Dónde voto" para acceder a los datos registrados. 

Si la persona figura inscripta en el padrón provisorio, el sistema le devolverá en pantalla el nombre y la dirección exacta del establecimiento escolar asignado, junto con el número de mesa y el número de orden correspondiente.

La consulta también puede completarse ingresando al sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral (www.padron.gob.ar) o llamando a la línea gratuita 0800-999-7237. En el formulario en línea, el usuario debe ingresar su número de Documento Nacional de Identidad (DNI) sin puntos, seleccionar el género tal como figura en su documento (masculino, femenino o sin especificar), elegir la provincia o distrito donde vota de acuerdo con su domicilio actual y copiar el código verificador que aparece en pantalla. 

En la alternativa telefónica, el sistema interactivo solicitará el número de DNI y el género para confirmar la inscripción.

Padrón electoral 2027: qué hacer ante errores y cómo tramitar un reclamo

En caso de detectar fallas en la consignación de datos, omisiones en el listado o errores filiatorios, la CNE dispuso la posibilidad de formalizar reclamos durante todo el mes de noviembre de 2026. 

Dentro de la misma plataforma de consulta web se encuentra disponible un enlace directo en el ícono de bandeja denominado "Reclamos", situado abajo a la derecha de la pantalla, donde se puede tramitar la corrección correspondiente.

Desde el organismo judicial remarcaron que cada elector debe emitir su sufragio de forma obligatoria en el establecimiento que le fue asignado, debido a que no existe mecanismo para anotar el voto en una escuela distinta. 

De este modo, si un ciudadano se mudó a un nuevo barrio o provincia y el cambio de domicilio no llegó a impactar en el registro provisorio, deberá concurrir a votar al domicilio anterior que figura asignado en el sistema.

Por otra parte, la normativa electoral confirmó cuáles son los documentos válidos para presentarse a votar en las elecciones generales que se celebrarán el cuarto domingo de octubre de 2027. 

Los votantes podrán acreditar su identidad con la Libreta Cívica, la Libreta de Enrolamiento, el DNI Libreta verde, el DNI Libreta celeste o el DNI tarjeta.

"Multas por no votar": advierten sobre una estafa con correos falsos que suplantan a Mi Argentina

Multas por no votar: advierten sobre una estafa con correos falsos que suplantan a Mi Argentina

Esta instancia de publicación extraordinaria de Listados Provisionales, establecida mediante la Acordada Extraordinaria N.º 154 de la CNE, constituye el primer paso del cronograma oficial para garantizar que el Registro Nacional de Electores esté actualizado. La verificación oportuna durante estos 30 días evita inconvenientes al momento de acudir a las urnas.

Esta nota es de acceso libre.
Temas Poder Ejecutivo Nacional
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Del calor a posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán
1

Del calor a posibles lluvias: cómo estará el tiempo este domingo en Tucumán

La política, en “off”; la muerte, en dosis
2

La política, en “off”; la muerte, en dosis

Concepción: Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores
3

Concepción: Alejandro Molinuevo judicializó el pase a planta de 33 trabajadores

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones
4

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones

Dimes y diretes de la política tucumana
5

Dimes y diretes de la política tucumana

Ranking notas premium
Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga
1

Revés para el DNU de Milei: la Justicia Federal tucumana declaró inconstitucional en un caso liberar las cuotas de una prepaga

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales
2

El mercado de pases político en Tucumán: dirigentes que cambiaron de vereda y socios que hoy son rivales

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio
3

Amplían los subsidios para la energía eléctrica en Tucumán: qué trámites hay que hacer para acceder al beneficio

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027
4

Jaldo, Catalán y Campero: cómo se mueve el tablero y los mensajes rumbo a 2027

La política, en “off”; la muerte, en dosis
5

La política, en “off”; la muerte, en dosis

Más Noticias
Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Gladys La Bomba Tucumana cerró su local de empanadas en Recoleta y responsabilizó al Gobierno

Un temblor en el sur de Salta se sintió durante la madrugada en Tucumán

Un temblor en el sur de Salta se sintió durante la madrugada en Tucumán

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Video: así fue la fuerte discusión entre Santi Maratea y La China Ansa en PH

Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos: 13 provincias tendrán un domingo complicado

Alerta naranja y amarilla por tormentas y vientos: 13 provincias tendrán un domingo complicado

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Cómo era por dentro el departamento de Maradona en Segurola y Habana: lujo, intimidad y recuerdos

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Viernes con tormentas y fuertes vientos: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Tucumán, bajo alerta amarilla por tormentas fuertes, ráfagas de viento y posible caída de granizo

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Cómo hacer una torta de ricota proteica sin harina ni azúcar: una receta fácil para el mate

Comentarios