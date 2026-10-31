El turf tucumano volvió a mostrar su jerarquía en una tarde de grandes emociones

La conquista tuvo un significado especial para el preparador, que había llegado a Tucumán con algunas dudas. El caballo había atravesado pequeños inconvenientes físicos y su participación estuvo en duda. “Uno trabaja día a día, siempre con el objetivo de que las cosas salgan de la mejor manera. Gracias a Dios pudimos ganar y los triunfos siempre son un gran incentivo. Espero que todo siga saliendo de esta forma”, expresó Speziale, satisfecho por una victoria conseguida frente a rivales de reconocida jerarquía. “Era una carrera dura, porque estaban los mejores fondistas de la región, caballos con mucha experiencia y no solamente en el NOA, sino también con excelentes actuaciones en los principales hipódromos de Buenos Aires”, destacó.