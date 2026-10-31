El turf tucumano volvió a mostrar su jerarquía en una tarde de grandes emociones

Resumen para apurados
- El caballo Ecográfico Rim ganó la prueba central del clásico Ministerio del Interior en el Hipódromo de Tucumán, tras superar a sus rivales en una electrizante carrera de 1.800 metros.
- Conducido por Rafael Schneider, el ejemplar santiagueño lideró, resistió los embates finales y superó a Dr. Legasov tras haber superado problemas físicos previos a la carrera.
- La jornada consolidó la proyección del turf tucumano al transmitirse a todo el país vía Palermo, habilitando futuras competencias conjuntas y destacando mejoras de seguridad.
Fue una victoria construida desde la resistencia, el coraje y una convicción que nunca se quebró. Ecográfico Rim estuvo en la pelea desde que se abrieron los partidores, soportó los embates de sus rivales, recuperó el protagonismo cuando parecía perder terreno y terminó defendiendo con uñas y dientes una conquista de enorme valor. El santiagueño se quedó con el clásico “Ministerio del Interior de la Provincia de Tucumán”, la prueba central de una jornada interprovincial que ofreció espectáculo de primer nivel en el hipódromo de avenida Irineo Leguisamo.
En una definición vibrante, el representante de la caballeriza “Los 4 de Córdoba” derrotó por medio cuerpo a Dr. Legasov, que por idéntico margen relegó al tercer puesto a Endor Rye. El hijo de Remote empleó 1’53”3/5 para los 1.800 metros y coronó una actuación que tuvo todos los ingredientes de una gran carrera: intensidad, alternativas y una definición que mantuvo la incertidumbre hasta los últimos metros.
Ecográfico Rim salió decidido a ser protagonista. Se adueñó de la vanguardia en los primeros metros y sostuvo el liderazgo hasta el poste de los 1.200 metros, cuando Noble Maní consiguió superarlo por apenas un pescuezo. El santiagueño permaneció prendido en la lucha y nunca permitió que sus rivales se sintieran dueños de la carrera. En los 600 metros, Endor Rye también se incorporó a la pelea, pero el ingreso a la recta final encontró al futuro ganador dispuesto a jugar sus mejores cartas.
Allí apareció su principal virtud. Ecográfico Rim volvió a tomar el comando, estableció una pequeña diferencia y obligó a sus perseguidores a redoblar esfuerzos. Dr. Legasov, que había marchado en el último lugar hasta el poste de los 800 metros, comenzó a descontar terreno con una atropellada poderosa. Sin embargo, el puntero encontró reservas para resistir y cruzó el disco con medio cuerpo de ventaja. “Cuando ingresó a la recta final y había sacado una pequeña diferencia a su favor, sabía que iba a ganar. Lo conozco muy bien y sé que es muy guapo. Nunca se da por vencido”, explicó Sergio Speziale, entrenador del vencedor, que fue muy bien conducido por el jinete Rafael Schneider.
La conquista tuvo un significado especial para el preparador, que había llegado a Tucumán con algunas dudas. El caballo había atravesado pequeños inconvenientes físicos y su participación estuvo en duda. “Uno trabaja día a día, siempre con el objetivo de que las cosas salgan de la mejor manera. Gracias a Dios pudimos ganar y los triunfos siempre son un gran incentivo. Espero que todo siga saliendo de esta forma”, expresó Speziale, satisfecho por una victoria conseguida frente a rivales de reconocida jerarquía. “Era una carrera dura, porque estaban los mejores fondistas de la región, caballos con mucha experiencia y no solamente en el NOA, sino también con excelentes actuaciones en los principales hipódromos de Buenos Aires”, destacó.
El antecedente más cercano del santiagueño en el circo hípico tucumano había sido el último Gran Premio “Batalla de Tucumán”. En aquella oportunidad terminó cuarto, a tres cuerpos de Thor Medina, aunque su entrenador consideró que el resultado no reflejó todo su potencial. “Ese día no tuvo un buen desarrollo. Tendría que haber terminado segundo, por eso en el análisis final el cuarto puesto había sido un muy buen resultado. Además, era la primera vez que competía sobre 2.200 metros”, recordó.
Esta vez, sobre 1.800 metros, Ecográfico Rim encontró el escenario ideal para demostrar su capacidad competitiva. Fue puntero y también tuvo la fortaleza necesaria para contener a un rival que llegó lanzado desde el fondo.
Más allá de la satisfacción deportiva, Speziale aprovechó la oportunidad para destacar el presente del hipódromo tucumano. En particular, valoró la colocación de las nuevas empalizadas y postes de PVC, una innovación destinada a mejorar las condiciones de seguridad para jockeys y caballos.
“Quiero felicitar a las autoridades porque realmente están haciendo muy bien las cosas. Se nota el crecimiento que tuvo en los últimos meses. La colocación de las empalizadas de PVC es un avance tremendo. Es para la seguridad de los jockeys y de los caballos. Todos los hipódromos deberían tener solamente barandas y postes de PVC. Espero que sigan por este camino, porque las instalaciones están muy buenas y además se están organizando carreras de primer nivel”, afirmó.
Desde la organización también hubo satisfacción por el desarrollo de la reunión. Marcelo Moreno, gerente general del hipódromo, realizó un balance positivo y puso especial énfasis en la transmisión del clásico principal, que llegó a todo el país a través del hipódromo de Palermo. “El balance de la reunión es muy positivo. El clásico principal se televisó con éxito para todo el país. La gente de Buenos Aires quedó muy contenta y nos dejó las puertas abiertas para seguir organizando competencias en simulcasting”, señaló.
El hipódromo local cerró así una jornada que combinó competencias, jerarquía y proyección nacional. Hubo una buena respuesta del público, un clásico de definición apasionante y una victoria santiagueña que quedará entre los momentos destacados de una reunión que sigue posicionando al turf tucumano entre los mejores del país.