Barrio Jardín hace historia: debuta en la Liga Argentina ante Salta Basket

La espera está llegando a su fin. Barrio Jardín se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia: su debut en la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría del país. Este domingo, desde las 21.30, el conjunto tucumano recibirá a Salta Basket en La Boutique, en un encuentro que marcará el comienzo de una nueva etapa para la institución y representará un desafío tanto deportivo como institucional.