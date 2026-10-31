Barrio Jardín hace historia: debuta en la Liga Argentina ante Salta Basket
El equipo de Mario Vildoza recibirá este domingo, desde las 21.30, al conjunto salteño en La Boutique. El representante tucumano llega con tres triunfos en amistosos, mientras que su rival ganó sus dos primeros partidos oficiales.
Resumen para apurados
- Barrio Jardín debuta este domingo ante Salta Basket en La Boutique de Tucumán, en un histórico estreno en la Liga Argentina de Básquet, segunda división nacional.
- El equipo de Mario Vildoza llega tras ganar tres amistosos preparatorios; su rival salteño arriba con mayor rodaje luego de vencer en sus dos primeros duelos oficiales.
- La participación en la Conferencia Norte exigirá 32 partidos de fase regular, marcando un salto clave para afianzar al club tucumano en el básquet profesional del país.
La espera está llegando a su fin. Barrio Jardín se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su historia: su debut en la Liga Argentina de Básquet, la segunda categoría del país. Este domingo, desde las 21.30, el conjunto tucumano recibirá a Salta Basket en La Boutique, en un encuentro que marcará el comienzo de una nueva etapa para la institución y representará un desafío tanto deportivo como institucional.
La participación en la temporada 2026/27 significará un salto de exigencia para Barrio Jardín, que deberá competir frente a equipos de diferentes puntos del país y afrontar un calendario extenso. El principal objetivo será adaptarse rápidamente a la categoría y consolidar una identidad de juego que le permita ser competitivo a lo largo del campeonato.
El equipo dirigido por Mario Vildoza llega con buenas sensaciones después de completar su preparación con tres victorias en igual cantidad de amistosos. Primero superó a Mitre, luego a Belgrano y finalmente cerró su puesta a punto con un contundente triunfo por 95-61 frente a Concepción BB. Los resultados permitieron al cuerpo técnico evaluar el funcionamiento colectivo y ajustar detalles antes del estreno.
Sin embargo, el primer compromiso oficial presentará una exigencia diferente. Salta Basket llega con mayor rodaje competitivo y dos victorias consecutivas, por lo que será una buena medida para conocer el nivel del representante tucumano.
Un rival que comenzó con el pie derecho
Salta Basket inició la temporada con dos actuaciones positivas. En su debut derrotó como local a Hindú de Córdoba por 85-74, mientras que en su segunda presentación venció 80-69 a Independiente de Santiago del Estero como visitante.
En este último encuentro, el conjunto salteño mostró capacidad para sostener la intensidad durante los momentos decisivos. Martín Cabrera fue su máximo anotador con 24 puntos, mientras que Diego Peralta aportó 14 unidades y ocho rebotes.
Así, el equipo dirigido por Ariel Rearte llegará a Tucumán con la intención de prolongar su buen comienzo. Barrio Jardín, por su parte, buscará aprovechar la localía y trasladar a la competencia oficial el funcionamiento que mostró durante la preparación.
Un plantel renovado para un desafío nacional
Para afrontar esta nueva etapa, Barrio Jardín conformó un plantel que combina jugadores experimentados, refuerzos extranjeros y jóvenes con proyección. La conducción estará a cargo de Mario Vildoza, quien tendrá la responsabilidad de ensamblar las diferentes piezas y construir una identidad colectiva.
Entre las principales alternativas para organizar el juego aparece Juan Cruz Rodríguez, base tucumano de 25 años y 1,83 metro de altura, que llega después de su experiencia en San Antonio Gold de Ecuador. También estarán Nicolás Ayala, Augusto Cárdenas y Matías Akemeier, quienes ofrecen distintas opciones para la conducción y el perímetro.
En las posiciones exteriores se destacan Franco Ciarrocca, alero de 2,02 metros procedente de Obras; Franco Ferraria, de 1,98 metro; y el costarricense Avery Martínez, de 1,97 metro. Sus características permitirán al entrenador disponer de alternativas para el juego ofensivo y defensivo.
Una de las apuestas más importantes en la zona pintada será Oliver Amajoyi, pívot de 2,03 metros, que aportará presencia física y recursos cerca del aro. Lautaro Velázquez también aparece entre las opciones para el juego interior.
La juventud tendrá su espacio con jugadores como Galo Borges, ala-pívot de 18 años y dos metros de altura, formado en las divisiones inferiores de la institución. Para él y otros integrantes del plantel, la competencia representará una oportunidad de continuar su desarrollo frente a rivales de mayor experiencia.
El cuerpo técnico se completa con Juan Pablo Flores como asistente, Nicolás Díaz como preparador físico, Gogui Moreno en kinesiología y Pablo Molizia como utilero.
Cómo se disputará la Liga Argentina
La edición 2026/27 contará con 34 equipos divididos en dos conferencias de 17 participantes, que disputarán una fase regular de todos contra todos, con partidos de ida y vuelta. Cada institución jugará 32 encuentros antes de los playoffs, instancia que determinará al equipo que conseguirá el ascenso a la Liga Nacional.
Barrio Jardín integrará la Conferencia Norte junto a Amancay de La Rioja, Barrio Parque, Bochas Sport de Colonia Caroya, Comunicaciones de Mercedes, El Ceibo de San Francisco, Hindú Club de Córdoba, Independiente BBC de Santiago del Estero, Jujuy Básquet, Mitre de Posadas, Riachuelo de La Rioja, Salta Basket, San Isidro de San Francisco, Santa Paula de Gálvez, Sportivo Suardi, Unión de Santa Fe y Villa San Martín de Resistencia.
La competencia repetirá el formato de la temporada anterior, en la que Lanús consiguió el campeonato y el ascenso a la máxima categoría.
Los próximos partidos de Barrio Jardín
Después del estreno frente a Salta Basket, el conjunto tucumano tendrá una agenda exigente durante noviembre. Su segunda presentación será el martes 3, desde las 21, cuando reciba a Villa San Martín en La Boutique.
Posteriormente llegará la primera gira fuera de la provincia. El sábado 7 visitará a Amancay de La Rioja, desde las 21, y el lunes 9 enfrentará a Riachuelo, también en territorio riojano, a partir de las 21.30. El jueves 12 regresará a Tucumán para recibir a Bochas Sport de Colonia Caroya, desde las 21.
De esta manera, Barrio Jardín comenzará su recorrido con dos partidos consecutivos como local, antes de afrontar sus primeros compromisos como visitante. La exigencia del calendario pondrá a prueba la preparación física y la capacidad de adaptación de un plantel que todavía se encuentra en pleno proceso de construcción.
Este domingo, sin embargo, todas las miradas estarán puestas en La Boutique. Después de semanas de preparación y expectativa, Barrio Jardín tendrá su primera experiencia en la segunda categoría del básquet argentino. Será el comienzo de un desafío que trasciende los resultados inmediatos y abre una nueva etapa para una institución que buscará hacerse un lugar en el escenario nacional.