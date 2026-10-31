Política

En Neuquén, Milei celebró la próxima visita del Papa y lanzó críticas a la política tradicional

El Presidente aseguró que la llegada del pontífice será motivo de “inmensa alegría y enriquecimiento espiritual” para los argentinos.

El presidente Milei en el escenario del templo de la iglesia Jesús es Rey de Neuquén.
El presidente Milei en el escenario del templo de la iglesia Jesús es Rey de Neuquén.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente Javier Milei celebró este sábado en Neuquén la futura visita del papa León XIV al país para promover los valores judeocristianos y criticó a la política tradicional.
  • Durante un acto en un templo evangélico junto a funcionarios y el gobernador local, el mandatario defendió el equilibrio fiscal y cuestionó el gasto estatal ante sus seguidores.
  • La visita papal plantea un hito de diálogo espiritual e institucional, mientras el Gobierno ratifica la continuidad de su severo plan económico frente a la oposición tradicional.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei se refirió este sábado a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que será un acontecimiento de gran trascendencia para el país. Durante una exposición en la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, en la ciudad de Neuquén, afirmó que los argentinos recibirán al pontífice “con los brazos abiertos”.

“Será motivo de inmensa alegría y enriquecimiento espiritual para los argentinos”, expresó el mandatario, quien también consideró que la llegada del Papa representará “una buena oportunidad para reflexionar sobre los valores judeocristianos que decidimos defender”.

Durante su discurso, Milei también hizo referencia a los principales lineamientos de su gestión y defendió las políticas económicas de su Gobierno. En particular, volvió a reivindicar el equilibrio fiscal como uno de los principios centrales de su administración.

“No es justo que el Estado gaste más de lo que recauda y le pase la factura a las siguientes generaciones con deuda, o a los más vulnerables con inflación”, sostuvo.

En esa línea, el Presidente afirmó que defender los derechos y sostener los principios requiere “perseverancia, paciencia y convicción, aun cuando el camino se vuelve cuesta arriba”.

“Lo justo es complejo, demandante y requiere amarrarse al mástil de nuestros principios contra viento y marea”, señaló. Y agregó: “Vale la pena hacerlo. El camino de la política tradicional culmina siempre en un desastre, aunque sea presentado como sencillo y placentero”.

Quiénes acompañaron a Milei en Neuquén

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. También participaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y la senadora de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

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