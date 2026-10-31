En Neuquén, Milei celebró la próxima visita del Papa y lanzó críticas a la política tradicional

El presidente Javier Milei se refirió este sábado a la próxima visita del papa León XIV a la Argentina y aseguró que será un acontecimiento de gran trascendencia para el país. Durante una exposición en la Iglesia Evangélica Bautista “Jesús es Rey”, en la ciudad de Neuquén, afirmó que los argentinos recibirán al pontífice “con los brazos abiertos”.