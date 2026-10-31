Murió la locutora Marcela Giorgi, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

Resumen para apurados
- La locutora argentina Marcela Giorgi murió a los 61 años en Buenos Aires tras atravesar un delicado problema de salud, según confirmó este sábado Radio Mitre.
- Egresada del ISER, forjó una destacada carrera en La 100 y Radio Mitre, donde ganó dos premios Martín Fierro y compartió ciclos con Magdalena Ruiz Guiñazú y Alfredo Leuco.
- Su partida deja una huella en la radiofonía nacional tras décadas al aire y una reciente nominación a los premios Martín Fierro de Radio por su labor en "Sábado tempranísimo".
Marcela Giorgi, locutora y periodista argentina, murió a los 61 años y generó conmoción en el mundo de la radio. Con una extensa trayectoria en los medios, se convirtió en una de las voces reconocidas de la radiofonía nacional y trabajó junto a algunas de las figuras más destacadas del periodismo argentino.
La noticia fue confirmada al aire por Radio Mitre, emisora a la que estuvo vinculada durante gran parte de su carrera. La conductora Adriana Verón fue la encargada de comunicar el fallecimiento, visiblemente emocionada: "Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día".
Giorgi había comenzado a trabajar en radio antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Después de sus primeros pasos en una FM de baja potencia, logró incorporarse a La 100 y posteriormente a Radio Mitre, donde consolidó una carrera que la llevó a compartir estudios con importantes referentes del medio.
Uno de los ciclos destacados de su recorrido fue "De 7 a 9, música y noticias", que condujo junto a Mario Portugal y por el que obtuvo dos premios Martín Fierro. También trabajó con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.
Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", un programa en el que participaba de los segmentos de actualidad, espectáculos y deportes, además de aportar información y comentarios. En una entrevista con Diario Popular, publicada en 2015, había definido su lugar en el equipo con una particular comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".
Fanática de Independiente, Giorgi también encontraba en el fútbol y la música dos de sus grandes pasiones, intereses que formaban parte de su identidad frente al micrófono.
En los últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y fue parte de "Sábado tempranísimo". Su labor en ese ciclo le valió una nominación a los premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en locución femenina.