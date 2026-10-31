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Murió la locutora Marcela Giorgi, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

La periodista tenía 61 años. Desarrolló una extensa trayectoria en Radio Mitre y La 100, compartió micrófonos con grandes figuras del periodismo y fue nominada al Martín Fierro de Radio 2026.

Marcela Giorgi murió a los 61 años
Marcela Giorgi murió a los 61 años
Por Redacción Cultura Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La locutora argentina Marcela Giorgi murió a los 61 años en Buenos Aires tras atravesar un delicado problema de salud, según confirmó este sábado Radio Mitre.
  • Egresada del ISER, forjó una destacada carrera en La 100 y Radio Mitre, donde ganó dos premios Martín Fierro y compartió ciclos con Magdalena Ruiz Guiñazú y Alfredo Leuco.
  • Su partida deja una huella en la radiofonía nacional tras décadas al aire y una reciente nominación a los premios Martín Fierro de Radio por su labor en "Sábado tempranísimo".
Resumen generado con IA

Marcela Giorgi, locutora y periodista argentina, murió a los 61 años y generó conmoción en el mundo de la radio. Con una extensa trayectoria en los medios, se convirtió en una de las voces reconocidas de la radiofonía nacional y trabajó junto a algunas de las figuras más destacadas del periodismo argentino.

La noticia fue confirmada al aire por Radio Mitre, emisora a la que estuvo vinculada durante gran parte de su carrera. La conductora Adriana Verón fue la encargada de comunicar el fallecimiento, visiblemente emocionada: "Nuestra queridísima compañera murió hace minutos. Atravesó un momento difícil de salud, no queríamos que llegue nunca este día".

Giorgi había comenzado a trabajar en radio antes de recibirse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER). Después de sus primeros pasos en una FM de baja potencia, logró incorporarse a La 100 y posteriormente a Radio Mitre, donde consolidó una carrera que la llevó a compartir estudios con importantes referentes del medio.

Uno de los ciclos destacados de su recorrido fue "De 7 a 9, música y noticias", que condujo junto a Mario Portugal y por el que obtuvo dos premios Martín Fierro. También trabajó con figuras como Magdalena Ruiz Guiñazú, Chiche Gelblung y Santo Biasatti.

Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", un programa en el que participaba de los segmentos de actualidad, espectáculos y deportes, además de aportar información y comentarios. En una entrevista con Diario Popular, publicada en 2015, había definido su lugar en el equipo con una particular comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".

Fanática de Independiente, Giorgi también encontraba en el fútbol y la música dos de sus grandes pasiones, intereses que formaban parte de su identidad frente al micrófono.

En los últimos años continuó trabajando en Radio Mitre y fue parte de "Sábado tempranísimo". Su labor en ese ciclo le valió una nominación a los premios Martín Fierro de Radio 2026, en la categoría Labor en locución femenina.

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