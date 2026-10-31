Murió la locutora Marcela Giorgi, una de las voces más reconocidas de la radio argentina

Durante varios años acompañó a Alfredo Leuco en "Le doy mi palabra", un programa en el que participaba de los segmentos de actualidad, espectáculos y deportes, además de aportar información y comentarios. En una entrevista con Diario Popular, publicada en 2015, había definido su lugar en el equipo con una particular comparación futbolera: "Soy la Mascherano en este equipo, y a veces también la Macaya Márquez".