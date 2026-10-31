Fórmula 1: qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón del mundo en el Gran Premio de México
El piloto italiano de Mercedes llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell. Con apenas 20 años, podría convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 y terminar con una sequía de 73 años sin títulos italianos.
Resumen para apurados
- Kimi Antonelli buscará consagrarse campeón de la Fórmula 1 este domingo en el Gran Premio de México, donde solo necesita finalizar noveno gracias a su amplia ventaja en la tabla.
- El piloto de Mercedes domina el torneo tras ganar en Austin, alcanzando nueve triunfos anuales y una ventaja de 123 puntos sobre su compañero de equipo George Russell.
- De coronarse a los 20 años, será el campeón más joven en la historia de la categoría y cortará una racha de 73 años sin títulos para pilotos italianos, desde Alberto Ascari.
La Fórmula 1 podría coronar a su nuevo campeón mundial este domingo en el Gran Premio de México. Andrea Kimi Antonelli está a solo dos puntos de conquistar su primer título y convertirse en el piloto más joven de la historia en alcanzar la máxima gloria del automovilismo. El italiano de Mercedes llega a la 19ª fecha de la temporada con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y varias combinaciones que podrían permitirle celebrar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Con 20 años y después de su contundente victoria en el Gran Premio de Estados Unidos, Antonelli lidera el campeonato con 365 puntos, seguido por su compañero de Mercedes, George Russell, con 242, y Lewis Hamilton, de Ferrari, con 241. La diferencia de 123 unidades respecto del británico coloca al italiano en una posición privilegiada cuando restan cinco carreras para el cierre de la temporada.
Qué resultados necesita Antonelli para ser campeón en México
La cuenta es sencilla: si Antonelli termina noveno o mejor en la carrera del domingo, será campeón del mundo sin depender de ningún otro resultado. Con sumar apenas dos puntos alcanzará las 367 unidades, una cifra suficiente para asegurarse matemáticamente el campeonato.
Incluso si finaliza décimo, posición que entrega un punto, podría consagrarse. En ese escenario necesitará que Russell no gane la carrera. Si el británico termina segundo o más atrás, Antonelli también se quedará con el título.
La posibilidad de coronarse existe incluso en una jornada adversa. Si el italiano termina fuera de los puntos o abandona, será campeón siempre que ni Russell ni Hamilton consigan la victoria.
El cálculo se explica porque, después de México, solamente quedarán cuatro Grandes Premios: Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi, con un máximo de 100 puntos disponibles. Además, Antonelli cuenta con una ventaja decisiva en el criterio de desempate, ya que suma nueve triunfos durante la temporada.
Un récord histórico y el final de una larga espera para Italia
La consagración tendría una dimensión histórica. Con apenas 20 años, Antonelli superaría el récord de Sebastian Vettel, quien se convirtió en campeón mundial en 2010, a los 23 años, cuando competía para Red Bull.
Pero la marca de precocidad no sería el único acontecimiento significativo. Italia volvería a celebrar un campeonato mundial de pilotos después de 73 años. El último representante de ese país que consiguió el título fue Alberto Ascari, quien se coronó con Ferrari en 1953.
Antonelli acumula nueve victorias y 15 podios en una temporada que lo consolidó como la principal referencia del campeonato. Su triunfo en Austin lo dejó a las puertas de una conquista que podría concretarse mucho antes de la última fecha.
La carrera del domingo, programada para las 16 de Argentina, podría convertirse así en una de las más importantes de la historia reciente de la Fórmula 1. Mientras Russell y Hamilton necesitan una combinación prácticamente perfecta para extender la definición, a Antonelli le alcanzará con terminar entre los nueve primeros para escribir su nombre entre los campeones mundiales.