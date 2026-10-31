Fórmula 1: qué necesita Kimi Antonelli para ser campeón del mundo en el Gran Premio de México

La Fórmula 1 podría coronar a su nuevo campeón mundial este domingo en el Gran Premio de México. Andrea Kimi Antonelli está a solo dos puntos de conquistar su primer título y convertirse en el piloto más joven de la historia en alcanzar la máxima gloria del automovilismo. El italiano de Mercedes llega a la 19ª fecha de la temporada con una ventaja considerable sobre sus perseguidores y varias combinaciones que podrían permitirle celebrar en el Autódromo Hermanos Rodríguez.