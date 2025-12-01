Kimi Antonelli fue amenazado de muerte tras el GP de Qatar y desató un escándalo que sacude a la Fórmula 1

Todo se originó en una maniobra sobre el final de la carrera en Lusail. Antonelli peleaba por el podio frente a Carlos Sainz cuando, en la curva 9, tuvo un descontrol que lo dejó al límite de perder el auto. Llegó pasado a la curva 10, perdió el tren trasero y terminó yéndose a la zona de escape. Ese error permitió que Norris lo superara para quedarse con el cuarto puesto y, con él, una ventaja clave en la lucha por el título.