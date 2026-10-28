Arruabarrena define el ataque para de Boca para el superclásico: tres jugadores pelean por un lugar

Boca se entrenó este miércoles en Ezeiza con la mirada puesta en el superclásico frente a River, que se jugará este domingo, desde las 15, en La Bombonera. Rodolfo Arruabarrena tiene buena parte del equipo definido, aunque todavía debe resolver una incógnita en el ataque: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco se disputan un lugar junto a Miguel Merentiel.