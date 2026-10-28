Arruabarrena define el ataque para de Boca para el superclásico: tres jugadores pelean por un lugar

Resumen para apurados
- Arruabarrena evalúa en Ezeiza incluir a Villa, Flores o Velasco en el ataque de Boca para recibir a River este domingo en La Bombonera, buscando definir su once titular.
- Villa sumó asistencias clave ingresando desde el banco ante Independiente y Vasco, mientras Flores superó una lesión muscular y Velasco muestra un rendimiento irregular.
- La elección del DT definirá si Boca apuesta por un juego directo por las bandas o mayor posesión en el mediocampo durante el superclásico frente a River.
Boca se entrenó este miércoles en Ezeiza con la mirada puesta en el superclásico frente a River, que se jugará este domingo, desde las 15, en La Bombonera. Rodolfo Arruabarrena tiene buena parte del equipo definido, aunque todavía debe resolver una incógnita en el ataque: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco se disputan un lugar junto a Miguel Merentiel.
En la agónica victoria por 1 a 0 frente a Independiente, el domingo pasado, el entrenador apostó por Velasco y Flores, mientras que Villa comenzó en el banco. Sin embargo, el colombiano terminó siendo decisivo: ingresó y asistió a Facundo Herrera para que marcara el único gol del encuentro.
Villa también había tenido una actuación destacada ante Vasco da Gama, en Brasil, donde asistió a Merentiel en el segundo tanto del "Xeneize". Sus últimas intervenciones lo mantienen en carrera por la titularidad, en una competencia que todavía no tiene un ganador claro.
Velasco, por su parte, no atraviesa su mejor momento futbolístico y eso podría relegarlo. Flores, surgido de las inferiores de Independiente, dejó atrás el desgarro en el aductor izquierdo y sumó minutos tanto en Brasil como en el Libertadores de América.
La elección dependerá, en buena medida, de la idea que quiera imponer Arruabarrena. Si busca un equipo más directo, con desequilibrio por las bandas, Villa y Flores aparecen como alternativas atractivas. Si pretende mayor control de la pelota, Velasco podría ganar terreno. Por ahora, los tres mantienen chances de ser titulares.
El resto del equipo sería el mismo que venció a Independiente, con el regreso de Lautaro Blanco al lateral izquierdo en lugar de Malcom Braida.
Además, Tomás Belmonte podría integrar el banco de suplentes si responde bien en las próximas prácticas. El mediocampista se recupera de una rotura de meniscos en la rodilla derecha que sufrió a principios de mes.
El posible equipo de Boca para recibir a River
Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado y Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Sebastián Villa o Alan Velasco; Miguel Merentiel.