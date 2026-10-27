Las caras de la desgracia según Abad Colorado

Abad Colorado concibe a los periodistas como notarios de la historia. El trabajo de los reporteros gráficos -sostiene- es una tarea de reconstrucción de los fragmentos de la historia, especialmente de aquellos que el poder o la violencia intentan silenciar. Su método consiste en recorrer los territorios y convivir con las comunidades, en lugar de limitarse a fotografiar las consecuencias inmediatas de la violencia.