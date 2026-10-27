Las caras de la desgracia según Abad Colorado

El fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado conmovió a los asistentes de la Asamblea de la SIP, al defender la esencia del periodismo humano frente al avance tecnológico, mientras repasaba en una pantalla fotografías que retrataron distintas facetas del conflicto armado en Colombia a lo largo de más de tres décadas.
“La IA no sustituirá la fotografía: se necesitan periodistas con rostro ante las víctimas; nuestro trabajo no busca el simple recuento del horror, sino rescatar la dignidad, la memoria y la esperanza de las comunidades vulnerables “, afirmó.
Abad Colorado concibe a los periodistas como notarios de la historia. El trabajo de los reporteros gráficos -sostiene- es una tarea de reconstrucción de los fragmentos de la historia, especialmente de aquellos que el poder o la violencia intentan silenciar. Su método consiste en recorrer los territorios y convivir con las comunidades, en lugar de limitarse a fotografiar las consecuencias inmediatas de la violencia.
Normalización de la muerte
La foto que ilustra esta nota muestra a Abad Colorado durante la Asamblea de la SIP exponiendo una de sus fotos, en la que dos hombres juegan al dominó mientras un grupo de personas cargan un ataúd. La imagen muestra la normalización de la muerte en un pueblo en el que esta se ha transformado en un fenómeno cotidiano.
Jesús Abad Colorado nació en Medellín en 1967. Durante 34 años recorrió regiones afectadas por guerrillas, paramilitares, narcotráfico y operaciones de las fuerzas estatales. Su obra retrata desplazamientos, masacres, desapariciones, pero también escenas de solidaridad, resistencia y reconstrucción comunitaria. Recibió el Premio Nacional de Fotografía de Colombia, el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo y el Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista.