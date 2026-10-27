SociedadActualidad

Las caras de la desgracia según Abad Colorado

El fotógrafo colombiano retrató la violencia de su país a lo largo de tres décadas.

ABAD COLORADO. Muestra fragmentos de la historia.
ABAD COLORADO. Muestra fragmentos de la historia.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

El fotoperiodista colombiano Jesús Abad Colorado conmovió a los asistentes de la Asamblea de la SIP, al defender la esencia del periodismo humano frente al avance tecnológico, mientras repasaba en una pantalla fotografías que retrataron distintas facetas del conflicto armado en Colombia a lo largo de más de tres décadas.

“La IA no sustituirá la fotografía: se necesitan periodistas con rostro ante las víctimas; nuestro trabajo no busca el simple recuento del horror, sino rescatar la dignidad, la memoria y la esperanza de las comunidades vulnerables “, afirmó.

Las conclusiones de la Asamblea de la SIP

Las conclusiones de la Asamblea de la SIP

Abad Colorado concibe a los periodistas como notarios de la historia. El trabajo de los reporteros gráficos -sostiene- es una tarea de reconstrucción de los fragmentos de la historia, especialmente de aquellos que el poder o la violencia intentan silenciar. Su método consiste en recorrer los territorios y convivir con las comunidades, en lugar de limitarse a fotografiar las consecuencias inmediatas de la violencia.

Normalización de la muerte

La foto que ilustra esta nota muestra a Abad Colorado durante la Asamblea de la SIP exponiendo una de sus fotos, en la que dos hombres juegan al dominó mientras un grupo de personas cargan un ataúd. La imagen muestra la normalización de la muerte en un pueblo en el que esta se ha transformado en un fenómeno cotidiano.

The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026

The New York Times recibió el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa 2026

Jesús Abad Colorado nació en Medellín en 1967. Durante 34 años recorrió regiones afectadas por guerrillas, paramilitares, narcotráfico y operaciones de las fuerzas estatales. Su obra retrata desplazamientos, masacres, desapariciones, pero también escenas de solidaridad, resistencia y reconstrucción comunitaria. Recibió el Premio Nacional de Fotografía de Colombia, el Reconocimiento a la Excelencia del Premio Gabo y el Premio Simón Bolívar a la Vida y Obra de un Periodista.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas
1

Un proyecto del Conicet busca darle una segunda vida al litio de baterías usadas

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino
2

Promociones para el ascenso, pero no para Primera: las contradicciones de siempre en el fútbol argentino

3

El aire contaminado que nos enferma

4

Cartas de lectores: ¿hemos cambiado nuestras prioridades?

5

Cartas de lectores: las palabras no bastan para recuperar las Malvinas

Ranking notas premium
El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido
1

El caso Moyano y la necesidad de aprender de lo ocurrido

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891
2

Recuerdos fotográficos: Lules, tierra de café en 1891

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena
3

La Hoya se transforma: cuáles son las nuevas expectativas de los vecinos en Yerba Buena

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados
4

La búsqueda de Raúl Moyano suma nuevas coordinaciones y equipos especializados

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?
5

Juicio por el crimen de Érika Álvarez: ¿cuáles son las estrategias que usarán las partes durante el debate?

Más Noticias
El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

El folclore tucumano estará en la visita del papa León XIV con Los Olmos

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Las 10 claves para entender el proceso oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Principios más poderosos que cualquier gobernante autoritario*

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Cómo periodistas desplazados siguen informando a América Latina

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

Adepa rechazó nuevos ataques de Milei contra periodistas y medios

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

¿Por qué Netflix puede cambiar para siempre?

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

Hace tres décadas se proyectaron dos puentes y un túnel en la ruta 307

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

¿Por qué sigue subiendo el riesgo país en la Argentina?

Comentarios