Demandó porque el humo de marihuana de su vecino invadía su departamento y la Justicia tomó una decisión inesperada

Bridget Francis convivió durante casi dos años con el humo de marihuana que, según denunció, llegaba desde el departamento vecino en un complejo residencial de Georgia, Estados Unidos. Pese a que las normas del edificio prohibían fumar, sus reclamos no tuvieron la respuesta que esperaba y decidió recurrir a la Justicia. Pero el resultado fue adverso: el tribunal confirmó que el organismo al que había demandado estaba protegido por inmunidad soberana.