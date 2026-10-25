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Independiente-Boca, River-Racing y Real Madrid-Barcelona: los partidos que no te podés perder este domingo

La Liga Profesional, la Premier League, La Liga, la Ligue 1, la Bundesliga y la Serie A completan una jornada con fútbol de todo el mundo.

PURO TALENTO. Lamine Yamal será determinante para Barcelona en el clásico ante Real Madrid.
PURO TALENTO. Lamine Yamal será determinante para Barcelona en el clásico ante Real Madrid.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este domingo, Boca, Independiente, River, Racing, Real Madrid y Barcelona juegan clásicos clave en Argentina y España, mientras Franco Colapinto corre la F1 en EE.UU.
  • La jornada reúne fechas decisivas de la Liga Profesional y La Liga española, complementadas por partidos de las principales ligas europeas y categorías del ascenso.
  • Los resultados definirán la lucha por los títulos en el fútbol internacional e impulsarán el desempeño del piloto argentino Colapinto en la máxima categoría.
Resumen generado con IA

Boca visita a Independiente, River recibe a Racing y Real Madrid choca con Barcelona en el derby español. Estas son los platos fuertes de la agenda deportiva del domingo, que también tendrá a Franco Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Estados Unidos.

Liga Profesional

14:45. Aldosivi vs. Belgrano (ESPN Premium)

17:00. Independiente vs. Boca Juniors (ESPN Premium)

19:15. River Plate vs. Racing Club (TNT Sports)

21:30. Barracas Central vs. Estudiantes Río Cuarto (TNT Sports)

21:30. Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Vélez Sarsfield (ESPN Premium)

Primera Nacional

15:30. Estudiantes Caseros vs. Los Andes (LPF PLAY)

15:30. Almirante Brown vs. Deportivo Morón (LPF PLAY)

16:00. Gimnasia Jujuy vs. Atlanta (LPF PLAY)

16:00. Patronato vs. Agropecuario (LPF PLAY)

16:00. Temperley vs. Chacarita Juniors (LPF PLAY)

16:00. Racing (Córdoba) vs. All Boys (LPF PLAY)

17:00. Ferrocarril Midland vs. Gimnasia y Tiro (LPF PLAY)

17:00. Deportivo Maipú vs. Güemes (LPF PLAY)

17:00. Mitre vs. Godoy Cruz (LPF PLAY)

17:00. Central Norte Salta vs. Acassuso (LPF PLAY)

Primera B Metropolitana

15:00. Talleres Remedios vs. Dock Sud (LPF PLAY)

Fórmula 1

17:00. Gran Premio de Estados Unidos (Disney + Premium)

Premier League

11:00. Crystal Palace vs. Newcastle United (Disney + Premium)

11:00. Hull City vs. Brentford (Disney + Premium)

11:00. Liverpool vs. Brighton and Hove Albion (Disney + Premium)

11:00. Manchester United vs. Bournemouth (ESPN, Disney + Premium)

13:30. Sunderland vs. Leeds United (Disney + Premium)

La Liga

10:00. Athletic Club vs. Getafe (La Liga)

12:15. Celta de Vigo vs. Real Betis (La Liga)

14:30. Real Sociedad vs. Levante (La Liga)

16:00. Real Madrid vs. Barcelona (Disney + Premium)

Ligue 1

11:00. Monaco vs. Lille (Disney + Premium)

13:15. Angers vs. Lorient (Disney + Premium)

13:15. Auxerre vs. Le Mans (Disney + Premium)

13:15. Marseille vs. Le Havre (Disney + Premium)

13:15. Rennes vs. Strasbourg (Disney + Premium)

13:15. Toulouse vs. Troyes (ESPN 4, Disney + Premium)

16:45. Paris Saint-Germain vs. Lyon (Disney + Premium, ESPN 2)

Bundesliga

11:30. Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen (Disney + Premium, ESPN 2)

13:30. Freiburg vs. Bayern München (Disney + Premium)

Serie A

11:00. Atalanta vs. Frosinone (Disney + Premium)

11:00. Genoa vs. Venezia (Disney + Premium)

14:00. Lecce vs. Juventus (Disney + Premium)

16:45. Udinese vs. Milan (Disney + Premium)

Temas Club Atlético River PlateClub Atlético Boca JuniorsRacing ClubClub Atlético IndependienteFranco Colapinto
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