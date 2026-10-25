Independiente-Boca, River-Racing y Real Madrid-Barcelona: los partidos que no te podés perder este domingo

Resumen para apurados
- Este domingo, Boca, Independiente, River, Racing, Real Madrid y Barcelona juegan clásicos clave en Argentina y España, mientras Franco Colapinto corre la F1 en EE.UU.
- La jornada reúne fechas decisivas de la Liga Profesional y La Liga española, complementadas por partidos de las principales ligas europeas y categorías del ascenso.
- Los resultados definirán la lucha por los títulos en el fútbol internacional e impulsarán el desempeño del piloto argentino Colapinto en la máxima categoría.
Boca visita a Independiente, River recibe a Racing y Real Madrid choca con Barcelona en el derby español. Estas son los platos fuertes de la agenda deportiva del domingo, que también tendrá a Franco Colapinto en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Estados Unidos.
Liga Profesional
14:45. Aldosivi vs. Belgrano (ESPN Premium)
17:00. Independiente vs. Boca Juniors (ESPN Premium)
19:15. River Plate vs. Racing Club (TNT Sports)
21:30. Barracas Central vs. Estudiantes Río Cuarto (TNT Sports)
21:30. Central Córdoba (Santiago del Estero) vs. Vélez Sarsfield (ESPN Premium)
Primera Nacional
15:30. Estudiantes Caseros vs. Los Andes (LPF PLAY)
15:30. Almirante Brown vs. Deportivo Morón (LPF PLAY)
16:00. Gimnasia Jujuy vs. Atlanta (LPF PLAY)
16:00. Patronato vs. Agropecuario (LPF PLAY)
16:00. Temperley vs. Chacarita Juniors (LPF PLAY)
16:00. Racing (Córdoba) vs. All Boys (LPF PLAY)
17:00. Ferrocarril Midland vs. Gimnasia y Tiro (LPF PLAY)
17:00. Deportivo Maipú vs. Güemes (LPF PLAY)
17:00. Mitre vs. Godoy Cruz (LPF PLAY)
17:00. Central Norte Salta vs. Acassuso (LPF PLAY)
Primera B Metropolitana
15:00. Talleres Remedios vs. Dock Sud (LPF PLAY)
Fórmula 1
17:00. Gran Premio de Estados Unidos (Disney + Premium)
Premier League
11:00. Crystal Palace vs. Newcastle United (Disney + Premium)
11:00. Hull City vs. Brentford (Disney + Premium)
11:00. Liverpool vs. Brighton and Hove Albion (Disney + Premium)
11:00. Manchester United vs. Bournemouth (ESPN, Disney + Premium)
13:30. Sunderland vs. Leeds United (Disney + Premium)
La Liga
10:00. Athletic Club vs. Getafe (La Liga)
12:15. Celta de Vigo vs. Real Betis (La Liga)
14:30. Real Sociedad vs. Levante (La Liga)
16:00. Real Madrid vs. Barcelona (Disney + Premium)
Ligue 1
11:00. Monaco vs. Lille (Disney + Premium)
13:15. Angers vs. Lorient (Disney + Premium)
13:15. Auxerre vs. Le Mans (Disney + Premium)
13:15. Marseille vs. Le Havre (Disney + Premium)
13:15. Rennes vs. Strasbourg (Disney + Premium)
13:15. Toulouse vs. Troyes (ESPN 4, Disney + Premium)
16:45. Paris Saint-Germain vs. Lyon (Disney + Premium, ESPN 2)
Bundesliga
11:30. Hoffenheim vs. Bayer 04 Leverkusen (Disney + Premium, ESPN 2)
13:30. Freiburg vs. Bayern München (Disney + Premium)
Serie A
11:00. Atalanta vs. Frosinone (Disney + Premium)
11:00. Genoa vs. Venezia (Disney + Premium)
14:00. Lecce vs. Juventus (Disney + Premium)
16:45. Udinese vs. Milan (Disney + Premium)