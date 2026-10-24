Tucumán vs. Mendoza, por la final del Argentino de Futsal C17: a qué hora juegan y dónde verlo en vivo

La selección tucumana de fútbol de salón buscará esta noche consagrarse campeona del Torneo Argentino de Selecciones C17, que se disputa en el Microestadio del Complejo Natalio Mirkin. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Enzo Cuevas enfrentará a Mendoza, que llega invicto a la definición del campeonato organizado por la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón y fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).