Tucumán vs. Mendoza, por la final del Argentino de Futsal C17: a qué hora juegan y dónde verlo en vivo
El seleccionado tucumano buscará consagrarse campeón ante su público en el Polideportivo Natalio Mirkin. Los dirigidos por Enzo Cuevas llegan con cuatro victorias consecutivas y enfrentarán a un rival invicto.
Resumen para apurados
- Tucumán y Mendoza disputarán esta noche a las 21:30 la final del Argentino de Futsal C17 en el complejo Natalio Mirkin para definir al nuevo campeón nacional.
- Tucumán venció 6-4 a Comodoro Rivadavia en el suplementario y suma cuatro triunfos al hilo, mientras que Mendoza eliminó a Rosario 4-2 y llega invicto con puntaje ideal.
- El encuentro coronará al mejor seleccionado formativo del país ante el público tucumano, que busca aprovechar la localía frente al invicto mendocino.
La selección tucumana de fútbol de salón buscará esta noche consagrarse campeona del Torneo Argentino de Selecciones C17, que se disputa en el Microestadio del Complejo Natalio Mirkin. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Enzo Cuevas enfrentará a Mendoza, que llega invicto a la definición del campeonato organizado por la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón y fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
El encuentro tendrá transmisión en vivo por DeporTV y el canal oficial de la CAFS en YouTube. Antes, desde las 20, Comodoro Rivadavia y Rosario disputarán el partido por el tercer puesto.
Una semifinal cargada de emociones
Tucumán consiguió su clasificación después de vencer 6-4 a Comodoro Rivadavia en tiempo suplementario, tras igualar 4-4 durante el período reglamentario. El seleccionado local llegó a sacar una ventaja de 4-1, pero los patagónicos reaccionaron y consiguieron empatar el encuentro para forzar el alargue.
Los goles tucumanos durante el tiempo regular fueron convertidos por Juan Ignacio Nanterne, Bautista Cabrera, Yulian Núñez y Mateo Sabate. En el suplementario, Núñez volvió a marcar, esta vez mediante un tiro castigo, mientras que un gol en contra del arquero Bautista Fuente terminó de asegurar la clasificación.
El encuentro tuvo emociones hasta los últimos segundos. Cuando restaban 48 segundos, el arquero tucumano Lisandro Toledo contuvo un tiro castigo de Enzo Muñoz y evitó que Comodoro Rivadavia descontara.
De esta manera, los dirigidos por Cuevas consiguieron su cuarta victoria consecutiva, después de haber comenzado el torneo con una derrota por 2-1 frente a Corrientes Interior. Posteriormente vencieron 3-1 a Comodoro Rivadavia, 6-5 a Río Grande y 6-3 a Caleta Olivia, antes de volver a imponerse frente al conjunto patagónico en semifinales.
Mendoza llega invicto a la definición
El rival de Tucumán también superó una semifinal exigente. Mendoza derrotó 4-2 a Rosario, con un doblete de Valentín Garro y goles de Martiniano Mirabile y Bautista Maldonado. Joaquín Mercado y Galo Ojeda descontaron para el seleccionado rosarino.
El conjunto cuyano llega a la final con puntaje ideal, después de ganar sus cinco encuentros. Durante la fase de grupos superó 6-2 a Mar del Plata, 5-1 a San Rafael y 1-0 a Pico Truncado. En cuartos de final venció 3-0 a Paraná y posteriormente eliminó a Rosario.
Así, Tucumán deberá superar a uno de los equipos más sólidos del campeonato para conquistar el título. La localía será uno de los factores a su favor, en un certamen que reunió a 12 seleccionados de distintas regiones del país y comenzó el lunes 19 de octubre.
El Microestadio del Natalio Mirkin, que durante la semana recibió todos los encuentros de la competencia, será escenario de la definición. Desde las 21.30, el seleccionado tucumano intentará cerrar su participación con una victoria que le permita consagrarse campeón argentino ante su público.