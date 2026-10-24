Mundo

Portugal: miles de personas marcharon para exigir medidas urgentes frente a la crisis de vivienda

Las movilizaciones se realizaron en Lisboa, Oporto y Coímbra, en el marco de una ola de protestas que lleva casi tres semanas.

Portugal: miles de personas marcharon para exigir medidas urgentes frente a la crisis de vivienda
Por Redacción Mundo Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Miles de personas marcharon este sábado en Lisboa, Oporto y Coímbra para exigir al Gobierno de Portugal medidas urgentes frente a la grave crisis de vivienda.
  • La movilización corona tres semanas de protestas que incluyeron campamentos y choques con la policía, con un saldo de decenas de manifestantes heridos y 55 detenidos.
  • La presión busca frenar la ley de alquileres, topear precios y limitar fondos de inversión, mientras crecen los reclamos por acceso a un techo digno en el país.
Resumen generado con IA

Miles de personas salieron a las calles este sábado en Lisboa, Oporto y Coímbra para reclamar medidas urgentes frente a la crisis de vivienda en Portugal. Las movilizaciones, impulsadas por movimientos cívicos, llevan casi tres semanas y buscan presionar al Gobierno para que modifique su política habitacional.

En Lisboa, los manifestantes se concentraron en la avenida da Liberdade, detrás de un camión plataforma que reproducía música, mientras la Policía interrumpía el tránsito ante el crecimiento de la multitud. Entre las pancartas se leían consignas como “La vivienda es un derecho, las casas son para vivir” y “Dejen pasar a aquellos que quieren una casa para vivir en ella”.

En Oporto, cientos de personas se reunieron en la Praça da Batalha y marcharon hacia la Praça D. João I, uno de los principales puntos de encuentro del movimiento desde el inicio de las protestas.

Durante las concentraciones, los organizadores repartieron panfletos con los motivos de la convocatoria y una guía para manifestantes. El material instaba a mantener la calma y brindaba indicaciones sobre cómo actuar ante posibles enfrentamientos con las autoridades.

Qué reclaman los manifestantes

El movimiento exige que el Gobierno dé marcha atrás con su nueva ley de alquileres y adopte un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.

Entre sus principales demandas figuran la prohibición de los desalojos cuando no se ofrezca una alternativa habitacional, restricciones a las compras de propiedades por parte de fondos inmobiliarios, un aumento de la oferta de viviendas públicas y la fijación de límites máximos para los alquileres.

También reclaman recuperar propiedades vacías para destinarlas a uso habitacional, en un contexto de creciente preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda.

Dos episodios de tensión con la Policía

Las protestas estuvieron atravesadas por dos incidentes que requirieron la intervención policial.

El 15 de octubre, participantes del campamento instalado en Oporto denunciaron un operativo policial antes del amanecer que dejó 39 manifestantes heridos, dos de ellos de gravedad. Un agente también resultó herido durante el procedimiento.

En Lisboa, las autoridades desmantelaron el 20 de octubre una concentración instalada en la plaza del Rossio. Durante el operativo fueron detenidas 55 personas, que deberán comparecer ante un juez el 27 de octubre.

Temas Portugal
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición
2

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Derrumbe en la ruta 307: se desprendieron piedras y obstruyeron parte de la calzada
4

Derrumbe en la ruta 307: se desprendieron piedras y obstruyeron parte de la calzada

El verdadero ídolo es el que inspira
5

El verdadero ídolo es el que inspira

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
2

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico
4

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial
5

Designan a tres camaristas para resolver las nuevas excusaciones de Sbdar y Posse por la reforma judicial

Más Noticias
El momento más tenso del debate en Brasil: Flávio Bolsonaro llamó “nueve dedos” a Lula y tuvo que disculparse

El momento más tenso del debate en Brasil: Flávio Bolsonaro llamó “nueve dedos” a Lula y tuvo que disculparse

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Francia se prepara para la marcha de los chalecos amarillos: helicópteros, blindados y soldados

Francia se prepara para la marcha de los chalecos amarillos: helicópteros, blindados y soldados

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

Comentarios