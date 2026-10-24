Portugal: miles de personas marcharon para exigir medidas urgentes frente a la crisis de vivienda

Resumen para apurados
- Miles de personas marcharon este sábado en Lisboa, Oporto y Coímbra para exigir al Gobierno de Portugal medidas urgentes frente a la grave crisis de vivienda.
- La movilización corona tres semanas de protestas que incluyeron campamentos y choques con la policía, con un saldo de decenas de manifestantes heridos y 55 detenidos.
- La presión busca frenar la ley de alquileres, topear precios y limitar fondos de inversión, mientras crecen los reclamos por acceso a un techo digno en el país.
Miles de personas salieron a las calles este sábado en Lisboa, Oporto y Coímbra para reclamar medidas urgentes frente a la crisis de vivienda en Portugal. Las movilizaciones, impulsadas por movimientos cívicos, llevan casi tres semanas y buscan presionar al Gobierno para que modifique su política habitacional.
En Lisboa, los manifestantes se concentraron en la avenida da Liberdade, detrás de un camión plataforma que reproducía música, mientras la Policía interrumpía el tránsito ante el crecimiento de la multitud. Entre las pancartas se leían consignas como “La vivienda es un derecho, las casas son para vivir” y “Dejen pasar a aquellos que quieren una casa para vivir en ella”.
En Oporto, cientos de personas se reunieron en la Praça da Batalha y marcharon hacia la Praça D. João I, uno de los principales puntos de encuentro del movimiento desde el inicio de las protestas.
Durante las concentraciones, los organizadores repartieron panfletos con los motivos de la convocatoria y una guía para manifestantes. El material instaba a mantener la calma y brindaba indicaciones sobre cómo actuar ante posibles enfrentamientos con las autoridades.
Qué reclaman los manifestantes
El movimiento exige que el Gobierno dé marcha atrás con su nueva ley de alquileres y adopte un paquete de medidas para facilitar el acceso a la vivienda.
Entre sus principales demandas figuran la prohibición de los desalojos cuando no se ofrezca una alternativa habitacional, restricciones a las compras de propiedades por parte de fondos inmobiliarios, un aumento de la oferta de viviendas públicas y la fijación de límites máximos para los alquileres.
También reclaman recuperar propiedades vacías para destinarlas a uso habitacional, en un contexto de creciente preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda.
Dos episodios de tensión con la Policía
Las protestas estuvieron atravesadas por dos incidentes que requirieron la intervención policial.
El 15 de octubre, participantes del campamento instalado en Oporto denunciaron un operativo policial antes del amanecer que dejó 39 manifestantes heridos, dos de ellos de gravedad. Un agente también resultó herido durante el procedimiento.
En Lisboa, las autoridades desmantelaron el 20 de octubre una concentración instalada en la plaza del Rossio. Durante el operativo fueron detenidas 55 personas, que deberán comparecer ante un juez el 27 de octubre.