Portugal: miles de personas marcharon para exigir medidas urgentes frente a la crisis de vivienda

En Lisboa, los manifestantes se concentraron en la avenida da Liberdade, detrás de un camión plataforma que reproducía música, mientras la Policía interrumpía el tránsito ante el crecimiento de la multitud. Entre las pancartas se leían consignas como “La vivienda es un derecho, las casas son para vivir” y “Dejen pasar a aquellos que quieren una casa para vivir en ella”.