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Neymar homenajeó a Pelé con un golazo de chilena en Santos y revolucionó las redes sociales

El delantero brasileño recreó durante un entrenamiento una de las jugadas más emblemáticas del “Rey” del fútbol, en el aniversario de su nacimiento. Compartió el video en Instagram y recibió más de 2,8 millones de “me gusta”.

Neymar recreó este gol de Pelé en una práctica del Santos.
Neymar recreó este gol de Pelé en una práctica del Santos.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Neymar homenajeó a Pelé con un gol de chilena durante una práctica en Santos, con motivo del que habría sido el 86° aniversario del nacimiento del astro brasileño.
  • El atacante recreó una emblemática maniobra del "Rey" y viralizó el video en Instagram con más de 2,8 millones de likes, acompañado por compañeros con camisetas alusivas.
  • El gesto reafirma el lazo generacional de dos ídolos formados en Santos y mantiene vigente el legado histórico de Pelé en la cultura futbolística de Brasil y el mundo.
Resumen generado con IA

Neymar protagonizó un emotivo homenaje a Pelé en el día en que la máxima leyenda del fútbol brasileño habría cumplido 86 años. Durante un entrenamiento de Santos, el delantero realizó una espectacular chilena que recordó una de las imágenes más emblemáticas del tricampeón mundial y decidió compartir el momento con sus seguidores en las redes sociales.

“Gol en el entrenamiento homenajeando al Rey”, escribió Neymar en su cuenta de Instagram, junto al video de la definición acrobática. En las imágenes se observa al atacante ejecutar una chilena durante la práctica, en una acción que buscó recrear el histórico movimiento de Pelé.

La publicación también incluyó una fotografía de la jugada original del exfutbolista brasileño, estableciendo una comparación directa entre ambas acciones.

Además, Neymar compartió una imagen junto a varios de sus compañeros de Santos, entre ellos Coutinho y "Gabigol", quienes lucieron una camiseta especial dedicada a la memoria del ídolo.

Post Instagram

Un homenaje que se volvió viral

La publicación tuvo una enorme repercusión entre los seguidores del fútbol brasileño y rápidamente superó los 2,8 millones de “me gusta” en Instagram.

El gesto adquirió un significado particular por la relación que une a Neymar con Santos, el mismo club en el que Pelé construyó buena parte de su extraordinaria trayectoria deportiva.

Ambos futbolistas representan distintas generaciones de una institución que se convirtió en una referencia mundial gracias al talento de sus principales figuras.

Pelé, fallecido en diciembre de 2022, conquistó tres Copas del Mundo con la selección brasileña y dejó una huella que trascendió las fronteras de su país.

Neymar, por su parte, surgió de las divisiones inferiores de Santos y alcanzó reconocimiento internacional antes de continuar su carrera en Europa.

Con una chilena, una camiseta conmemorativa y un mensaje en sus redes sociales, el delantero volvió a recordar al futbolista que marcó una época en Brasil y cuya figura continúa presente en la historia de Santos.

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