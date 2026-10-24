Neymar homenajeó a Pelé con un golazo de chilena en Santos y revolucionó las redes sociales

Neymar protagonizó un emotivo homenaje a Pelé en el día en que la máxima leyenda del fútbol brasileño habría cumplido 86 años. Durante un entrenamiento de Santos, el delantero realizó una espectacular chilena que recordó una de las imágenes más emblemáticas del tricampeón mundial y decidió compartir el momento con sus seguidores en las redes sociales.