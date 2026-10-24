SociedadActualidad

La pregunta que nos hacemos todos en Tucumán después de varios días de lluvia: ¿cuándo volverá a salir el sol?

Si bien las condiciones podrían mejorar desde el lunes, la nubosidad persistirá y no se descarta que la lluvia vuelva durante la semana.

TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas.
TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Las lluvias y el clima fresco continuarán este fin de semana en Tucumán por la persistencia de un frente inestable, postergando la salida del sol hasta la próxima semana.
  • Tras varias jornadas grises de precipitaciones continuas, el sábado y domingo registrarán lloviznas y temperaturas templadas con máximas que no superarán los 26 grados.
  • Se prevé un alivio temporal el lunes sin lluvias y con 29°C de máxima, aunque la nubosidad continuará y no se descarta el regreso de tormentas aisladas hacia el martes.
Resumen generado con IA

Los tucumanos tendrán que esperar un poco más para dejar atrás los días grises. Después de las lluvias que marcaron el cierre de la semana, el pronóstico del tiempo anticipa que la inestabilidad continuará durante este sábado y domingo, con temperaturas moderadas y pocas señales de una mejora inmediata.

La primera oportunidad para que el sol vuelva a ganar terreno aparece el lunes. Las previsiones de los diferentes servicios meteorológicos para San Miguel de Tucumán indican una jornada sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 14° y una máxima que podría llegar a los 29°. Sin embargo, el cielo permanecería nublado, por lo que el regreso del tiempo seco no garantiza una jornada plenamente soleada.

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana

Este sábado continuará el panorama inestable en la capital. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que seguirán las lluvias y los chaparrones, mientras que las temperaturas se mantendrán por debajo de las marcas propias de una primavera cálida. El pronóstico consultado por distintos servicios ubica las máximas en torno a los 19° a 24°, según el modelo utilizado.

Para el domingo, las previsiones mantienen la posibilidad de lloviznas y precipitaciones aisladas. También se espera un ambiente fresco, con máximas que rondarían los 18° a 26°, de acuerdo con las distintas estimaciones. La nubosidad seguirá siendo protagonista y todavía no se perfila una mejora definitiva para la jornada.

TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas. TIEMPO EN TUCUMÁN. A preparar el paraguas. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

El lunes asoma como la primera oportunidad de mejora

El cambio más favorable podría llegar al comienzo de la próxima semana. Para el lunes, se prevé cielo nublado, sin lluvias y una máxima de 29°, mientras que otros pronósticos anticipan nubosidad parcial y temperaturas más moderadas, cercanas a los 23°. La coincidencia está en la disminución de las precipitaciones, aunque todavía hay diferencias sobre cuánto aumentará la temperatura y cuánta nubosidad quedará.

La mejora, de todos modos, podría ser transitoria. Para el martes algunos modelos vuelven a señalar posibilidades de lluvias débiles o tormentas aisladas, mientras que otros mantienen condiciones secas. Esa diferencia obliga a seguir las próximas actualizaciones antes de dar por terminado el período de inestabilidad.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
2

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición
3

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

El verdadero ídolo es el que inspira
4

El verdadero ídolo es el que inspira

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad
5

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
2

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico
4

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
5

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Más Noticias
Fórmula 1: horario y dónde ver la clasificación de Franco Colapinto en Austin

Fórmula 1: horario y dónde ver la clasificación de Franco Colapinto en Austin

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Comentarios