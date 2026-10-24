La pregunta que nos hacemos todos en Tucumán después de varios días de lluvia: ¿cuándo volverá a salir el sol?

Resumen para apurados
- Las lluvias y el clima fresco continuarán este fin de semana en Tucumán por la persistencia de un frente inestable, postergando la salida del sol hasta la próxima semana.
- Tras varias jornadas grises de precipitaciones continuas, el sábado y domingo registrarán lloviznas y temperaturas templadas con máximas que no superarán los 26 grados.
- Se prevé un alivio temporal el lunes sin lluvias y con 29°C de máxima, aunque la nubosidad continuará y no se descarta el regreso de tormentas aisladas hacia el martes.
Los tucumanos tendrán que esperar un poco más para dejar atrás los días grises. Después de las lluvias que marcaron el cierre de la semana, el pronóstico del tiempo anticipa que la inestabilidad continuará durante este sábado y domingo, con temperaturas moderadas y pocas señales de una mejora inmediata.
La primera oportunidad para que el sol vuelva a ganar terreno aparece el lunes. Las previsiones de los diferentes servicios meteorológicos para San Miguel de Tucumán indican una jornada sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 14° y una máxima que podría llegar a los 29°. Sin embargo, el cielo permanecería nublado, por lo que el regreso del tiempo seco no garantiza una jornada plenamente soleada.
Cómo estará el tiempo durante el fin de semana
Este sábado continuará el panorama inestable en la capital. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que seguirán las lluvias y los chaparrones, mientras que las temperaturas se mantendrán por debajo de las marcas propias de una primavera cálida. El pronóstico consultado por distintos servicios ubica las máximas en torno a los 19° a 24°, según el modelo utilizado.
Para el domingo, las previsiones mantienen la posibilidad de lloviznas y precipitaciones aisladas. También se espera un ambiente fresco, con máximas que rondarían los 18° a 26°, de acuerdo con las distintas estimaciones. La nubosidad seguirá siendo protagonista y todavía no se perfila una mejora definitiva para la jornada.
El lunes asoma como la primera oportunidad de mejora
El cambio más favorable podría llegar al comienzo de la próxima semana. Para el lunes, se prevé cielo nublado, sin lluvias y una máxima de 29°, mientras que otros pronósticos anticipan nubosidad parcial y temperaturas más moderadas, cercanas a los 23°. La coincidencia está en la disminución de las precipitaciones, aunque todavía hay diferencias sobre cuánto aumentará la temperatura y cuánta nubosidad quedará.
La mejora, de todos modos, podría ser transitoria. Para el martes algunos modelos vuelven a señalar posibilidades de lluvias débiles o tormentas aisladas, mientras que otros mantienen condiciones secas. Esa diferencia obliga a seguir las próximas actualizaciones antes de dar por terminado el período de inestabilidad.