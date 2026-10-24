La pregunta que nos hacemos todos en Tucumán después de varios días de lluvia: ¿cuándo volverá a salir el sol?

La primera oportunidad para que el sol vuelva a ganar terreno aparece el lunes. Las previsiones de los diferentes servicios meteorológicos para San Miguel de Tucumán indican una jornada sin precipitaciones, con una temperatura mínima de 14° y una máxima que podría llegar a los 29°. Sin embargo, el cielo permanecería nublado, por lo que el regreso del tiempo seco no garantiza una jornada plenamente soleada.