Encuentro de Harley-Davidson, jornada de dibujo, running y trekking: las propuestas para disfrutar el fin de semana en Tucumán

La cartelera cultural del Ente Tucumán Turismo reúne propuestas para todos los gustos durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia. Entre las actividades destacadas habrá un encuentro de Harley Davidson en Tafí del Valle, una jornada de dibujo urbano en Monteros y opciones para los amantes del running y el trekking en El Mollar, Alpachiri y Raco.