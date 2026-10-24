SociedadTurismo

Encuentro de Harley-Davidson, jornada de dibujo, running y trekking: las propuestas para disfrutar el fin de semana en Tucumán

El penúltimo fin de semana del mes ofrece encuentros deportivos, de motos, espectáculos e intervenciones culturales y artísticas en toda la provincia.

Encuentro de Harley-Davidson, jornada de dibujo, running y trekking: las propuestas para disfrutar el fin de semana en Tucumán
Foto: Diario Río Negro
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Ente Tucumán Turismo presentó una variada cartelera cultural y deportiva para este fin de semana en toda la provincia, con el fin de promover el turismo local y la recreación.
  • El cronograma incluye un encuentro de Harley-Davidson en Tafí del Valle, carreras de trail en El Mollar, dibujo urbano en Monteros y ferias de artesanos en diversas localidades.
  • La iniciativa busca dinamizar la economía regional, incentivar la llegada de visitantes a los valles y consolidar a la provincia como un polo de eventos recreativos y culturales.
Resumen generado con IA

La cartelera cultural del Ente Tucumán Turismo reúne propuestas para todos los gustos durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia. Entre las actividades destacadas habrá un encuentro de Harley Davidson en Tafí del Valle, una jornada de dibujo urbano en Monteros y opciones para los amantes del running y el trekking en El Mollar, Alpachiri y Raco.

Actividades en Aguilares

Domingo

La Banda Municipal tocará en el Paseo Vieja Estación a las 17

A las 9.30 se hará el Primer Desafío Camicletas Kids en el predio Las Palmeras

Todo el fin de semana

Se realizará el Torneo de Pádel AJPP 6000 Etapa 36 en Lori Pádel

Actividades en Alberdi

Todo el fin de semana

El Predio del Ex Ferrocarril será sede del 1° Encuentro de Productores de Cerveza Artesanal

Domingo

A las 8, con partida de Villa Belgrano, se hará la Pedaleada rosa en el mes de prevención del cáncer de mama

Actividades en Arcadia

Sábado

A las 21 la Comuna de Arcadia hará un Homenaje a Mamá. Contará con las actuaciones de Los Inolvidables Iracundos y Jorge Daniel y Los Libras

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la intendenta Rossana Chahla realizó controles a vecinas de la capital

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la intendenta Rossana Chahla realizó controles a vecinas de la capital

Actividades en Alpachiri

Domingo

A las 8.30 se hará la largada del Desafío de Rural Bike La Banderita en la plaza de Alpachiri

Actividades en Banda del Río Salí

Sábado
A las 21 se hará un Festejo del Día de la Madre en la Carpa Tropical de Lastenia

Actividades en Bella Vista

Sábado

Se realizará el encuentro de adultos mayores Voces de Nuestra Ciudad

Actividades en Concepción

Sábado

El Coro Municipal se presentará a las 20 en la Biblioteca Nicolás Avellaneda

La Terminal de Ómnibus albergará el Gran Bingo del Día de la Madre desde las 15

Domingo

La Feria de artesanos y emprendedores estará en la plaza Haimes desde las 15

Actividades en El Cadillal

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico El Cadillal abrirá sábado y domingo de 11 a 19

Los lagoferiantes se instalarán en su predio desde las 12 hasta las 20

Actividades en El Mollar

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá el sábado de 9 a 19 y el domingo de 9 a 14

Se realizará la competencia de trail running y ultra trail “Los 4 Elementos”

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Actividades en Famaillá

Domingo

Desde las 16 la Feria de artesanos y emprendedores se instalará en el Parque Temático Histórico

Actividades en Las Talitas

Sábado

Desde las 18 estará la Feria de emprendedores y artesanos en la plaza Miguel Azcuénaga

Actividades en Lules

Todo el fin de semana

Se harán visitas guiadas de 8 a 13 a las Ruinas de San José

Actividades en León Rougés y Santa Ana

Todo el fin de semana

El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín recibirá visitantes desde las 8 hasta las 18

Actividades en Monteros

Sábado

A las 16 la Sala de Arte Contemporáneo recibirá el Dibujatorio con Tucumán Urban Sketchers. Será una salida de dibujo urbano a través de un circuito itinerante por Club e Ingenio Ñuñorco y Sala de Arte Contemporáneo Rodo Bulacio.

Todo el fin de semana

La Sala de Arte Contemporáneo abrirá de 10 a 12 y de 20 a 22

Actividades en Quilmes

Todo el fin de semana

Desde las 11 hasta las 14 se podrá hacer la Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada

Desde las 9 hasta las 18 se podrá visitar el Paseo de artesanos

Música popular: festivales convocantes en Trancas, Monteros y Aguilares

Música popular: festivales convocantes en Trancas, Monteros y Aguilares

Actividades en Raco

Sábado

Desde las 10.30 hasta las 17 en el Control Policial de Raco se instalará la Feria de producción local

Domingo

Se realizará el trekking Raco Portezuelo a las 9 con partida de la estación de servicio y desde el Club Juventud Unida

Desde las 10.30 hasta las 17 estará la Feria de producción local en el Control Policial de Raco

Actividades en San Javier

Todo el fin de semana

Se proyectará el espectáculo Cristo Resplandeciente en el Cristo Bendicente desde las 20 hasta las 20.30

Actividades en San Pablo y Villa Nougués

Todo el fin de semana

Desde las 9 hasta las 13 se llevará a cabo el Campeonato tucumano de MTB - Tucumán Gravity en Mundo Nuevo, Villa Nougués

Actividades en San Pedro de Colalao

Todo el fin de semana

En la Gruta de Lourdes se proyectará el mapping “La aparición divina” a las 20 y a las 20.30.

Actividades en Simoca

Sábado

Se hará la Feria de Simoca de 8 a 16 en el Predio Mercedes Sosa

Actividades en Tafí del Valle

Sábado

El Museo Jesuítico de La Banda albergará la obra de teatro “Se necesita un cadáver” a las 20

Domingo

Se hará el Trail del Norte Argentino “Los 4 elementos” de 8 a 20 en el Yacht Club

Todo el fin de semana

Habrá un paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez desde las 10.30 hasta las 19

Se realizará el 9° Harley Tucumán Meeting desde las 8 hasta las 20 con multisede

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Nueva traba en el caso de la agresión a Patricio Ledezma en Tafí del Valle

Actividades en Tafí Viejo

Sábado

A las 21 se hará el Festival Cosecha del Jardín en la Casa de la Cultura. Se presentarán Lara Páez, El Tibu, Lucas Rulfi y Emilio Córdoba

A las 18 se dará una clase de Taichi en el parque Miguel Lillo

Desde las 18 se instalará la Feria de artesanos y emprendedores en la avenida Alem

Domingo

A las 8 será la partida de la excursión “Monjes Benedictinos + Cadillal”, un paseo de día completo organizado por la Municipalidad que combina naturaleza, espiritualidad y recreación

A las 18 se hará el festival Tafí Viejo Canta en la Casa de la Cultura

Desde las 18 se instalará la Feria de artesanos y emprendedores en el parque Norte de Lomas de Tafí y en el Mercado Municipal

Todo el fin de semana

Desde las 16 estará la Feria gourmet en el parque Norte de Lomas de Tafí

Actividades en Yerba Buena

Sábado

A las 15.30 se dictará una clase de yoga en el Jardín Botánico Horco Molle

A las 15 iniciará el Bici Tour con partida de la Oficina de Informes Turísticos

Domingo

Se hará un City Tour Coffee and Movie a las 15 en la Oficina de Informes Turísticos en El Cristo

Temas TucumánFamailláEnte Tucumán Turismo Tafí del ValleSan JavierTafí ViejoLulesSimoca
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Bingos, paseos acuáticos y muestras artísticas: actividades para el fin de semana en San Miguel de Tucumán

Bingos, paseos acuáticos y muestras artísticas: actividades para el fin de semana en San Miguel de Tucumán

Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro

Vuelve la Noche de los Museos con gran reapertura del Timoteo Navarro

Lo más popular
La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
1

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
2

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición
3

La compra del predio para la Junta Electoral generó cuestionamientos en la oposición

El verdadero ídolo es el que inspira
4

El verdadero ídolo es el que inspira

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad
5

Cruces en la interna del PJ: Yedlin afirmó que no ve posible un acuerdo de unidad

Ranking notas premium
La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros
1

La desaparición de Raúl Moyano: más de siete horas de ascenso, un cerro inmenso y una búsqueda sin rastros

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco
2

La búsqueda de Raúl Moyano: una noche con los rescatistas en la cumbre del Ñuñorco

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección
3

Los viajes de Jaldo: la Rosada, el partido y la reelección

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico
4

Recuerdos fotográficos: 1974. Cuando Sui Generis emocionó a los tucumanos en el Técnico

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo
5

Tras un convenio con la Nación, el Gobierno de Tucumán desiste de dos juicios iniciados durante el macrismo

Más Noticias
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico del SMN para toda la semana

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Así está hoy Migue, el hijo de Charly García que eligió vivir lejos de las cámaras

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Damián Betular reveló el ingrediente secreto para hacer un puré de papas cremoso y esponjoso

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Alerta meteorológica por Zonda, tormentas y fuertes ráfagas: qué provincias estarán afectadas este sábado

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

Demandó a su vecina por humedad, reclamó $800.000 y la Justicia le dio una sorpresa inesperada

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

El día que un caniche cayó desde el piso 13, mató a una mujer y desencadenó una tragedia inesperada en Buenos Aires

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

La trágica historia del hijo de Antonio Grimau y Leonor Manso: murió a los 36 años y estuvo casi un mes sin identificar

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Anses paga una ayuda económica a personas sin trabajo: quiénes pueden solicitarla y cómo hacerlo

Comentarios