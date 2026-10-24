Encuentro de Harley-Davidson, jornada de dibujo, running y trekking: las propuestas para disfrutar el fin de semana en Tucumán

Resumen para apurados
- El Ente Tucumán Turismo presentó una variada cartelera cultural y deportiva para este fin de semana en toda la provincia, con el fin de promover el turismo local y la recreación.
- El cronograma incluye un encuentro de Harley-Davidson en Tafí del Valle, carreras de trail en El Mollar, dibujo urbano en Monteros y ferias de artesanos en diversas localidades.
- La iniciativa busca dinamizar la economía regional, incentivar la llegada de visitantes a los valles y consolidar a la provincia como un polo de eventos recreativos y culturales.
La cartelera cultural del Ente Tucumán Turismo reúne propuestas para todos los gustos durante el fin de semana en distintos puntos de la provincia. Entre las actividades destacadas habrá un encuentro de Harley Davidson en Tafí del Valle, una jornada de dibujo urbano en Monteros y opciones para los amantes del running y el trekking en El Mollar, Alpachiri y Raco.
Actividades en Aguilares
Domingo
La Banda Municipal tocará en el Paseo Vieja Estación a las 17
A las 9.30 se hará el Primer Desafío Camicletas Kids en el predio Las Palmeras
Todo el fin de semana
Se realizará el Torneo de Pádel AJPP 6000 Etapa 36 en Lori Pádel
Actividades en Alberdi
Todo el fin de semana
El Predio del Ex Ferrocarril será sede del 1° Encuentro de Productores de Cerveza Artesanal
Domingo
A las 8, con partida de Villa Belgrano, se hará la Pedaleada rosa en el mes de prevención del cáncer de mama
Actividades en Arcadia
Sábado
A las 21 la Comuna de Arcadia hará un Homenaje a Mamá. Contará con las actuaciones de Los Inolvidables Iracundos y Jorge Daniel y Los Libras
Actividades en Alpachiri
Domingo
A las 8.30 se hará la largada del Desafío de Rural Bike La Banderita en la plaza de Alpachiri
Actividades en Banda del Río Salí
Sábado
A las 21 se hará un Festejo del Día de la Madre en la Carpa Tropical de Lastenia
Actividades en Bella Vista
Sábado
Se realizará el encuentro de adultos mayores Voces de Nuestra Ciudad
Actividades en Concepción
Sábado
El Coro Municipal se presentará a las 20 en la Biblioteca Nicolás Avellaneda
La Terminal de Ómnibus albergará el Gran Bingo del Día de la Madre desde las 15
Domingo
La Feria de artesanos y emprendedores estará en la plaza Haimes desde las 15
Actividades en El Cadillal
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico El Cadillal abrirá sábado y domingo de 11 a 19
Los lagoferiantes se instalarán en su predio desde las 12 hasta las 20
Actividades en El Mollar
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico Los Menhires abrirá el sábado de 9 a 19 y el domingo de 9 a 14
Se realizará la competencia de trail running y ultra trail “Los 4 Elementos”
Actividades en Famaillá
Domingo
Desde las 16 la Feria de artesanos y emprendedores se instalará en el Parque Temático Histórico
Actividades en Las Talitas
Sábado
Desde las 18 estará la Feria de emprendedores y artesanos en la plaza Miguel Azcuénaga
Actividades en Lules
Todo el fin de semana
Se harán visitas guiadas de 8 a 13 a las Ruinas de San José
Actividades en León Rougés y Santa Ana
Todo el fin de semana
El Museo Arqueológico a Cielo Abierto Ibatín recibirá visitantes desde las 8 hasta las 18
Actividades en Monteros
Sábado
A las 16 la Sala de Arte Contemporáneo recibirá el Dibujatorio con Tucumán Urban Sketchers. Será una salida de dibujo urbano a través de un circuito itinerante por Club e Ingenio Ñuñorco y Sala de Arte Contemporáneo Rodo Bulacio.
Todo el fin de semana
La Sala de Arte Contemporáneo abrirá de 10 a 12 y de 20 a 22
Actividades en Quilmes
Todo el fin de semana
Desde las 11 hasta las 14 se podrá hacer la Experiencia Quilmes en la Ciudad Sagrada
Desde las 9 hasta las 18 se podrá visitar el Paseo de artesanos
Actividades en Raco
Sábado
Desde las 10.30 hasta las 17 en el Control Policial de Raco se instalará la Feria de producción local
Domingo
Se realizará el trekking Raco Portezuelo a las 9 con partida de la estación de servicio y desde el Club Juventud Unida
Desde las 10.30 hasta las 17 estará la Feria de producción local en el Control Policial de Raco
Actividades en San Javier
Todo el fin de semana
Se proyectará el espectáculo Cristo Resplandeciente en el Cristo Bendicente desde las 20 hasta las 20.30
Actividades en San Pablo y Villa Nougués
Todo el fin de semana
Desde las 9 hasta las 13 se llevará a cabo el Campeonato tucumano de MTB - Tucumán Gravity en Mundo Nuevo, Villa Nougués
Actividades en San Pedro de Colalao
Todo el fin de semana
En la Gruta de Lourdes se proyectará el mapping “La aparición divina” a las 20 y a las 20.30.
Actividades en Simoca
Sábado
Se hará la Feria de Simoca de 8 a 16 en el Predio Mercedes Sosa
Actividades en Tafí del Valle
Sábado
El Museo Jesuítico de La Banda albergará la obra de teatro “Se necesita un cadáver” a las 20
Domingo
Se hará el Trail del Norte Argentino “Los 4 elementos” de 8 a 20 en el Yacht Club
Todo el fin de semana
Habrá un paseo artesanal en la plaza Miguel Estévez desde las 10.30 hasta las 19
Se realizará el 9° Harley Tucumán Meeting desde las 8 hasta las 20 con multisede
Actividades en Tafí Viejo
Sábado
A las 21 se hará el Festival Cosecha del Jardín en la Casa de la Cultura. Se presentarán Lara Páez, El Tibu, Lucas Rulfi y Emilio Córdoba
A las 18 se dará una clase de Taichi en el parque Miguel Lillo
Desde las 18 se instalará la Feria de artesanos y emprendedores en la avenida Alem
Domingo
A las 8 será la partida de la excursión “Monjes Benedictinos + Cadillal”, un paseo de día completo organizado por la Municipalidad que combina naturaleza, espiritualidad y recreación
A las 18 se hará el festival Tafí Viejo Canta en la Casa de la Cultura
Desde las 18 se instalará la Feria de artesanos y emprendedores en el parque Norte de Lomas de Tafí y en el Mercado Municipal
Todo el fin de semana
Desde las 16 estará la Feria gourmet en el parque Norte de Lomas de Tafí
Actividades en Yerba Buena
Sábado
A las 15.30 se dictará una clase de yoga en el Jardín Botánico Horco Molle
A las 15 iniciará el Bici Tour con partida de la Oficina de Informes Turísticos
Domingo
Se hará un City Tour Coffee and Movie a las 15 en la Oficina de Informes Turísticos en El Cristo