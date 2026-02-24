El Cristo de Yerba Buena cumplió 85 años: quién lo creó y cuáles fueron los cambios que atravesó la escultura

El Cristo ubicado en la intersección de la avenida Aconquija y Camino del Perú en Yerba Buena, constituye uno de los símbolos más representativos del municipio y está directamente ligado al proceso de expansión que experimentó la zona en las primeras décadas del siglo XX.
Su inauguración tuvo lugar el 20 de febrero de 1941 en un momento donde la ciudad atravesaba una transformación estructural por la pavimentación de la avenida Aconquija y la apertura del camino hacia la cumbre del San Javier, intervenciones que consolidaron el perfil turístico de la zona oeste.
La escultura realizada por Santiago Chierico, docente de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Tucumán, cumplió 85 años.
Una escultura con historia e identidad
En un comienzo, el diseño adoptado para la imagen provenía de un proyecto de mayor envergadura que finalmente no se concretó. Sin embargo, la escultura se distingue por un detalle singular, el relieve trabajado sobre el torso, que potencia los efectos de luz y sombra con la iluminación natural.
Con el correr de los años, el Cristo experimentó distintos emplazamientos. En 1998 fue reubicado en el centro de una rotonda semaforizada y en 2009 fue trasladado a la platabanda oeste, sitio donde permanece en la actualidad.
El Cristo continúa siendo un punto de referencia para vecinos y visitantes y una presencia que forma parte de la identidad y la memoria colectiva de Yerba Buena, más allá de los traslados y de los cambios urbanos que transformaron su entorno.