Política

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la intendenta Rossana Chahla realizó controles a vecinas de la capital

En una jornada enfocada en la detección temprana y el cuidado integral, la intendenta brindó atención ginecológica directa. Destacó que el Piso Rosa ya garantizó la atención de más de 22.000 pacientes a través de un circuito ágil que incluye traslados gratuitos desde los barrios para eliminar barreras de acceso.

Rossana Chahla encabezó una jornada de concientización y atención médica directa en el Piso Rosa de la Asistencia Pública municipal.
Rossana Chahla encabezó una jornada de concientización y atención médica directa en el Piso Rosa de la Asistencia Pública municipal.
Por Redacción Política Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la intendenta Rossana Chahla realizó controles ginecológicos en la Asistencia Pública de Tucumán para fomentar la detección precoz.
  • La atención se brindó en el Piso Rosa, un circuito ágil con traslados barriales gratuitos que ya asistió a más de 22.000 mujeres con chequeos integrales en solo dos horas.
  • El municipio busca bajar las 6.000 muertes anuales en el país con diagnósticos a tiempo, garantizando la continuidad de talleres y traslados preventivos durante todo el mes.
Resumen generado con IA

En el marco del Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama, la intendente de San Miguel de Tucumán, Dra. Rossana Chahla, encabezó una jornada de concientización y atención médica directa en el Piso Rosa de la Asistencia Pública municipal. Poniendo en valor su vocación profesional y su compromiso con la salud pública, la jefa municipal atendió en consultorio a vecinas de la ciudad, promoviendo la realización de controles periódicos y la detección precoz.

La actividad puso de relieve un modelo de gestión enfocado en el acceso equitativo a la salud integral de la mujer. A través del circuito ginecológico del Piso Rosa, las vecinas de la ciudad pueden realizarse en un solo lugar y en un lapso aproximado de dos horas un chequeo completo que incluye consulta ginecológica, Papanicolaou (PAP), mamografía, ecografía mamaria, densitometría y análisis de laboratorio, recibiendo posteriormente los resultados de manera digitalizada.

La detección precoz como llave para salvar vidas

Durante la jornada, Rossana Chahla enfatizó la crudeza de las estadísticas nacionales y la urgencia de actuar antes de la aparición de síntomas visibles o palpables: "En la Argentina mueren 6.000 mujeres al año por cáncer de mama; eso representa 16 muertes por día. Son 16 mujeres, madres, hijas, esposas, vecinas, que no vuelven a sus hogares. El cáncer de mama no se previene con una vacuna, pero se detecta precozmente, y esa es la mejor cura. Cuando identificamos lesiones preneoplásicas antes de tocar un nódulo, las probabilidades de curación superan el 90%", remarcó la Intendente.

Asimismo, la intendente recordó las pautas médicas fundamentales: iniciar las mamografías y ecografías mamarias anuales a partir de los 40 años, o antes si existen antecedentes genéticos o familiares (madre, tía o abuela).

En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la intendenta Rossana Chahla realizó controles a vecinas de la capital

Inclusión territorial: salud sin barreras económicas ni geográficas

Un eje distintivo de la propuesta municipal es el acompañamiento territorial. Para garantizar que ninguna vecina quede excluida por motivos económicos o de movilidad, la Municipalidad organiza el traslado gratuito en colectivos desde los diferentes barrios hasta la Asistencia Pública, asegurando también el retorno a sus hogares.

"No puede haber un pretexto de falta de recursos o transporte cuando se trata de cuidar la vida. Por eso agendamos los turnos en los barrios, traemos a las pacientes en nuestros colectivos y las devolvemos a su barrio. Atendemos a vecinas de San Miguel de Tucumán y de toda la provincia que programan su turno para hacer todos sus estudios en un solo día y en dos horas", sostuvo Chahla.

Confianza de la comunidad y respuesta permanente

Por su parte, la directora de la Asistencia Pública, Dra. Karina Faccioli, destacó el impacto social y el constante crecimiento de las atenciones en la institución: "Pasaron más de 22.500 mujeres en estos dos años desde la apertura del Piso Rosa y en toda la Asistencia Pública superamos el medio millón de consultas. Es una atención que va en ascenso permanente, no es coyuntural. Creemos que de esta manera hemos generado una gran confianza en la comunidad y garantizado la accesibilidad, siendo hoy una institución en la que las pacientes confían y concurren", afirmó Faccioli.

Asimismo, la profesional resaltó las actividades preventivas previstas para continuar concientizando durante todo el mes: "Seguimos trabajando con los circuitos desde los barrios hacia la Asistencia Pública y con charlas de concientización en la Plaza Independencia, además de una serie de jornadas y talleres dentro de la institución sobre distintas temáticas relacionadas al cuidado integral de la mujer", concluyó.

Con un esquema que combina agilidad médica, infraestructura moderna, despliegue territorial y compromiso directo en la atención, la gestión municipal reafirma su rumbo: colocar la salud, la prevención y la calidad de vida de las mujeres como una de las prioridades.

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