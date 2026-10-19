En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la intendenta Rossana Chahla realizó controles a vecinas de la capital

Confianza de la comunidad y respuesta permanente

Por su parte, la directora de la Asistencia Pública, Dra. Karina Faccioli, destacó el impacto social y el constante crecimiento de las atenciones en la institución: "Pasaron más de 22.500 mujeres en estos dos años desde la apertura del Piso Rosa y en toda la Asistencia Pública superamos el medio millón de consultas. Es una atención que va en ascenso permanente, no es coyuntural. Creemos que de esta manera hemos generado una gran confianza en la comunidad y garantizado la accesibilidad, siendo hoy una institución en la que las pacientes confían y concurren", afirmó Faccioli.