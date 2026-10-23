La ley tucumana sobre el Alzheimer fue presentada en un encuentro internacional

En ese sentido, el actual edil explicó que esta ley "no nació de un escritorio. Fue el resultado de escuchar a quienes conviven todos los días con esta enfermedad. Las familias, los cuidadores, los profesionales y las organizaciones nos ayudaron a entender que el Alzheimer no afecta solamente a quien recibe el diagnóstico, sino también a todo su entorno. Y que el Estado tiene que estar presente".