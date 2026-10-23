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La ley tucumana sobre el Alzheimer fue presentada en un encuentro internacional

Tras realizar su exposición, su autor, José María Canelada, destacó la importancia de que la primera norma argentina de este tipo siga siendo estudiada en otras provincias y países

La ley tucumana sobre el Alzheimer fue presentada en un encuentro internacional
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • José María Canelada expuso este viernes en República Dominicana la Ley de Alzheimer de Tucumán, primera norma argentina del tema, para difundir su enfoque integral.
  • Diseñada junto a especialistas y cuidadores, la ley fue presentada en Ecuador en 2019 e inspiró proyectos legislativos en Córdoba y en el Congreso Nacional.
  • La proyección internacional afianza a esta normativa como modelo regional para el diseño de políticas públicas que brinden contención estatal a los pacientes y sus familias.
Resumen generado con IA

La Ley de Alzheimer de Tucumán fue presentada este viernes en un encuentro internacional realizado en Santo Domingo, República Dominicana. La exposición estuvo a cargo de su autor, José María Canelada, durante la III Universidad del Alzheimer, en el marco de la Jornada Iberoamericana de Demencias 2026. 

El evento fue impulsado por la Asociación Dominicana de Alzheimer y Similares (ADAS), en coordinación con Alzheimer Iberoamérica (AIB), y tuvo como institución anfitriona a la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

"Es un enorme orgullo que una ley que nació en Tucumán siga despertando interés en otros países. A veces está la errada idea de que las grandes políticas públicas vienen desde afuera, pero esta experiencia demuestra que desde nuestra provincia también podemos aportar ideas y soluciones que trasciendan nuestras fronteras", expresó Canelada. Además del expositor, la norma fue impulsada Fundación León, ALMA, especialistas, familiares y cuidadores de personas con Alzheimer.

En ese sentido, el actual edil explicó que esta ley "no nació de un escritorio. Fue el resultado de escuchar a quienes conviven todos los días con esta enfermedad. Las familias, los cuidadores, los profesionales y las organizaciones nos ayudaron a entender que el Alzheimer no afecta solamente a quien recibe el diagnóstico, sino también a todo su entorno. Y que el Estado tiene que estar presente".

La norma tucumana ya había sido presentada en 2019 en el Congreso Iberoamericano de Alzheimer realizado en Quito, Ecuador. También fue tomada como referencia para proyectos legislativos en otras provincias, como Córdoba, y llegó al debate en el Congreso de la Nación durante el trabajo para tener una normal a nivel nacional.

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