Tucumán busca la final del Argentino de Futsal C17: a qué hora juega y dónde verlo en vivo
El seleccionado tucumano enfrentará esta noche a Comodoro Rivadavia en el Polideportivo Natalio Mirkin. Los dirigidos por Enzo Cuevas llegan con tres victorias consecutivas y buscarán repetir el triunfo de la fase de grupos.
Resumen para apurados
- La selección tucumana de futsal C17 enfrenta esta noche a Comodoro Rivadavia en el Complejo Natalio Mirkin para definir el pase a la final del Campeonato Argentino.
- El local llega con tres victorias seguidas tras vencer 6-3 a Caleta Olivia, repitiendo el cruce de fase de grupos donde ya superó al equipo comodorense por 3-1.
- El ganador jugará este sábado la final del torneo nacional frente a Rosario o Mendoza, brindándole al conjunto anfitrión la posibilidad de consagrarse ante su público.
La selección tucumana de fútbol de salón buscará esta noche clasificarse a la final del Campeonato Argentino de Selecciones C17, que se disputa en el Microestadio del Complejo Natalio Mirkin. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Enzo Cuevas enfrentará a Comodoro Rivadavia, rival al que ya derrotó durante la fase de grupos, con el objetivo de meterse en la definición del certamen organizado por la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón y fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).
El campeonato reúne a 12 seleccionados de distintas regiones del país y se desarrolla desde el lunes 19 de octubre en las instalaciones de San Martín. El escenario tucumano, que este año ya albergó un Nacional de Clubes C15, vuelve a recibir una competencia nacional de la disciplina, que concluirá mañana con la definición del título.
El camino a semifinales
Tucumán comenzó su participación con una derrota por 2-1 frente a Corrientes Interior, pero logró recuperarse rápidamente. En su segunda presentación superó 3-1 a Comodoro Rivadavia y luego venció 6-5 a Río Grande para asegurar su clasificación a los cuartos de final.
En esa instancia, el conjunto local derrotó 6-3 a Caleta Olivia y consiguió su tercera victoria consecutiva. Con tres triunfos y una derrota, el seleccionado tucumano llega a las semifinales después de haber convertido 17 goles en cuatro presentaciones.
Por su parte, Comodoro Rivadavia, dirigido por Juan Ignacio Barrientos, inició el campeonato con una victoria por 5-1 frente a Río Grande, aunque posteriormente sufrió dos derrotas consecutivas ante Tucumán (3-1) y Corrientes Interior (8-5). Pese a finalizar tercero en su grupo, logró avanzar a los cuartos de final como uno de los mejores terceros.
En esa instancia volvió a enfrentarse con Corrientes Interior, que había terminado invicto la fase inicial, y consiguió una victoria por 2-1, con goles de Leonel Toledo y Lautaro Muñoz. De esta manera, el seleccionado patagónico obtuvo su clasificación y tendrá la posibilidad de tomarse revancha ante Tucumán.
El antecedente inmediato favorece a los dirigidos por Cuevas, que buscarán repetir el triunfo de la fase de grupos y aprovechar su condición de anfitriones para alcanzar la final.
Rosario y Mendoza, por el otro boleto
La jornada comenzará a las 20 con el enfrentamiento entre Rosario y Mendoza, que definirán al primer finalista del campeonato.
Rosario llega a esta instancia después de superar 8-3 a Pico Truncado en los cuartos de final. Previamente había derrotado a Caleta Olivia y Gualeguaychú, además de empatar frente a Paraná durante la fase de grupos.
Mendoza, en tanto, es el único de los cuatro semifinalistas que ganó todos sus partidos. Durante la primera fase venció a Mar del Plata, San Rafael y Pico Truncado, mientras que en los cuartos de final superó 3-0 a Paraná.
Ambas semifinales podrán seguirse en vivo a través del canal oficial de la CAFS en YouTube y DeporTV.
El plantel tucumano
El seleccionado está dirigido por Enzo Cuevas, acompañado por Juan Carrillo y Santiago Tejeda como asistentes técnicos, mientras que Eduardo Sal es el preparador físico.
La nómina de 15 jugadores está integrada por los arqueros Lisandro Toledo y Valentín Abad; los postes Geremias Kahlie, Bautista Cabrera y Mateo Salado; los alas Yulian Núñez, Santiago Aguilar, Enzo Pérez, Mateo Sabate, Facundo Moyano, Juan Ignacio Nanterne y Fabricio Gutiérrez; y los pívots Benjamín Páez, Santino Jiménez e Ignacio Aragón.
Con el antecedente favorable de la fase de grupos y tres victorias consecutivas, Tucumán buscará esta noche una nueva victoria frente a Comodoro Rivadavia para disputar la final del Campeonato Argentino C17 ante su público.