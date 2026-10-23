Tucumán busca la final del Argentino de Futsal C17: a qué hora juega y dónde verlo en vivo

La selección tucumana de fútbol de salón buscará esta noche clasificarse a la final del Campeonato Argentino de Selecciones C17, que se disputa en el Microestadio del Complejo Natalio Mirkin. Desde las 21.30, el equipo dirigido por Enzo Cuevas enfrentará a Comodoro Rivadavia, rival al que ya derrotó durante la fase de grupos, con el objetivo de meterse en la definición del certamen organizado por la Asociación Tucumana de Fútbol de Salón y fiscalizado por la Confederación Argentina de Fútbol de Salón (CAFS).