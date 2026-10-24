Alerta en Neuquén: el temporal destruyó caminos y dejó aislada a una localidad de Vaca Muerta

La funcionaria describió, además, el comportamiento de las tormentas convectivas, que descargan grandes volúmenes de agua en áreas relativamente pequeñas y pueden avanzar con rapidez. “Descargan en un radio de unos 5 km, 2 km, no más que eso; descargan con muchísima agresividad agua, granizo y electricidad, a veces una o a veces las tres y se van, pero dejan a su paso una destrucción de todo lo que encuentran: infraestructura, viviendas, todos los caminos”, advirtió.