La conmovedora historia de Ari, el chihuahua que escapó de la guerra de Ucrania y lleva alegría a nenes internados

La historia de Ari demuestra que, a veces, un gesto tan sencillo como una caricia puede cambiar el ánimo de una persona. Este chihuahua, que atravesó una situación difícil antes de llegar al país, hoy tiene una misión especial: acompañar a los chicos que permanecen internados en el Hospital de Niños Sor María Ludovica, en La Plata.