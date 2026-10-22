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El DT de Atlético Mineiro palpita la final: Eduardo Domínguez advirtió que conoce el poderío de Boca

El argentino celebró la clasificación, pero pidió no pensar todavía en Barranquilla. Antes, el “Galo” tiene en agenda a Flamengo y la Copa de Brasil.

CAUTELA. Eduardo Domínguez pidió enfocarse en el calendario antes de pensar en la final ante Boca.
CAUTELA. Eduardo Domínguez pidió enfocarse en el calendario antes de pensar en la final ante Boca.
Por Redacción Deportes Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, reconoció el poderío de Boca tras clasificar a la final de la Copa Sudamericana que se jugará el 21 de noviembre en Barranquilla.
  • Mineiro cayó 2-0 ante Torque pero avanzó gracias al 3-0 en la ida. El DT pidió cautela ante un exigente calendario previo que incluye Brasileirao y Copa de Brasil.
  • El choque en Colombia definirá si el conjunto brasileño obtiene su primera Sudamericana o si el club argentino alcanza su tercera consagración histórica en el certamen.
Resumen generado con IA

Eduardo Domínguez habló con la tranquilidad de quien acaba de cumplir el objetivo. El entrenador de Atlético Mineiro destacó que el equipo llega a la final con la cabeza en orden y no esquivó la dimensión del rival. “Sabemos el poderío que tiene Boca en mi país y también dentro del continente”, reconoció.

La clasificación llegó con sufrimiento. Mineiro perdió 2-0 ante Montevideo City Torque en el Centenario, con diez hombres desde la expulsión de Alan Franco, pero el 3-0 de la ida le alcanzó para meterse en la definición del 21 de noviembre.

El “Barba” pidió cautela. Según explicó, todavía queda tiempo para preparar el partido decisivo y concentrarse desde ahora en Boca sería un error que su equipo no quiere cometer.

Un noviembre cargado

La agenda del “Galo” no da respiro. El plantel regresa a Belo Horizonte para enfrentar a Flamengo por el Brasileirao y, además, tiene por delante la semifinal de la Copa de Brasil, un torneo que el DT definió como muy importante para el club.

Domínguez asumió en Mineiro en febrero, en reemplazo de Jorge Sampaoli, tras dejar Estudiantes como campeón del fútbol argentino. En La Plata ganó cinco títulos, a los que suma uno con Colón y la Supercopa Uruguaya con Nacional.

El equipo del tucumano Tomás Cuello buscará en Barranquilla su primera Copa Sudamericana, después de perder la final de 2025 ante Lanús. Boca, del otro lado, irá por su tercer título en el certamen.

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