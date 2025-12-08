Tres tucumanos brillaron en el Torneo Panamericano de Kickboxing y clasificaron al Mundial 2026

El sensei Jiménez, entrenador del equipo y representante en la categoría mayores (57 kg), también subió al podio con un subcampeonato en Full Contact, además de recibir un reconocimiento por su labor en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. “Fui como coach y terminé compitiendo. Se abrió una vacante en mi peso y aproveché la oportunidad. Formar parte de ambos lados fue increíble, muy lindo. Es la primera vez que viajamos a un Panamericano o que somos parte del seleccionado, así que fue único”, relató.