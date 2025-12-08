Tres tucumanos brillaron en el Torneo Panamericano de Kickboxing y clasificaron al Mundial 2026

El Team Invictus volvió a Tucumán con las valijas cargadas de medallas y experiencias que nunca se van a olvidar. En su primera participación en un Panamericano de Kickboxing WKF, disputado en Bucaramanga (Colombia), los tucumanos Juan Pérez, Nahuel Mure y el sensei Franco Jiménez tuvieron una actuación sobresaliente que coronó un año de crecimiento para el equipo.
El certamen reunió a los mejores exponentes del continente y dejó a los tucumanos en lo más alto del podio. Pérez, de 17 años, se consagró campeón panamericano en Low Kick y en Kick Light, ambas en la categoría hasta 86 kilos. Mure, de 16, también logró dos títulos panamericanos (Low Kick y Kick Light hasta 81 kilos) y un subcampeonato en Semi Contact.
Como broche, ambos jóvenes aseguraron su clasificación al Mundial 2026, que se realizará en Cartagena, Colombia.
“El Panamericano fue la mejor experiencia de mi vida. Salí campeón en dos modalidades y estoy contento por el clasificatorio. Vamos a seguir trabajando sin pausa para llegar de la mejor manera”, contó Pérez, que ya retomó los entrenamientos apenas aterrizó en Tucumán.
Su compañero, Nahuel, coincidió en el balance. “La pasé bomba, fue una experiencia llena de emociones y aprendizajes. El nivel fue muy alto, pero sin dudas los argentinos fuimos los mejores del torneo”, expresó con entusiasmo.
El sensei Jiménez, entrenador del equipo y representante en la categoría mayores (57 kg), también subió al podio con un subcampeonato en Full Contact, además de recibir un reconocimiento por su labor en el cuerpo técnico de la Selección Argentina. “Fui como coach y terminé compitiendo. Se abrió una vacante en mi peso y aproveché la oportunidad. Formar parte de ambos lados fue increíble, muy lindo. Es la primera vez que viajamos a un Panamericano o que somos parte del seleccionado, así que fue único”, relató.
Jiménez destacó, además, el espíritu del grupo y la convivencia con otros equipos. “Lo que más me quedó del viaje fue la relación con otros profes y con los chicos. Vivimos una semana hermosa, de mucho compañerismo y aprendizaje”, cerró.
El Team Invictus, que había logrado nueve medallas y el puesto 12° entre 72 equipos en la Copa Argentina de marzo, reafirmó en Colombia que el kickboxing tucumano está en pleno crecimiento. Ahora, con la mira puesta en el Mundial 2026, los campeones continúan entrenando con la meta de seguir representando a la provincia en lo más alto.