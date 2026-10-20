El admirable legado de Felipe Garrone, a quien llamaban “El hombre de los mil inventos”

Era oriundo de Bell Ville, ciudad cordobesa famosa por ser la patria chica de Mario Kempes y por albergar fábricas de pelotas de las más diversas marcas. Desde allí llegó Garrone cuando despuntaba la década de 1930 y rápidamente se incorporó al municipio como asesor de parques ad-honorem. Le tocó materializar la idea del trencito, para lo que se utilizó una locomotora ideada en Monteros por un mecánico autodidacta de apellido Lencinas. La inauguración, el 9 de julio de 1932, le representó a Garrone una de las mayores satisfacciones de su vida. “Fue la más hermosa de todas porque supuso alegría para varias generaciones”, sintetizó.