La historia de los dos fuegos: cómo un invento del pasado y uno del presente re-definen nuestra humanidad

El primer fuego: la chispa que nos regaló el bocho

Hace unos 1.5 millones de años (sí, un palo y medio de años), en algún lugar de la sabana africana. Un grupo de nuestros tatarabuelos, los Homo Erectus, están temblando de frío en la oscuridad, cacareados de miedo por los bichitos que andan dando vueltas con hambre. La vida es corta, brutal y, sobre todo, muy ocupada. Se pasan el día entero buscando comida, masticando raíces duras y tratando de no convertirse en el almuerzo de un tigre dientes de sable. No hay tiempo para el arte, ni para la filosofía, ni siquiera para un chusmerío decente, menos para leer LA GACETA el domingo.