Lluvias históricas en el NOA: cuáles serán los dos meses más críticos por el fenómeno de El Niño

Los meses críticos para el El Niño 2026/2027

A partir del gráfico de evolución promedio de la anomalía de precipitación acumulada para el NOA, el organismo meteorológico advirtió una clara tendencia decreciente de precipitaciones entre los meses de febrero y junio durante los eventos fuertes. Sin embargo, ante un evento de la magnitud esperada para este año, los datos históricos indican que los excesos de lluvia quedan acotados principalmente a diciembre y enero. No obstante, en el promedio ponderado de los casos fuertes y muy fuertes, la señal de exceso pluviométrico logra extenderse de manera continua desde noviembre hasta febrero. En contraste, durante episodios de intensidad moderada, la región ha llegado a experimentar la señal opuesta: déficits de agua entre enero y abril.