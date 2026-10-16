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El "Súper Niño" amenaza al ganado: más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones

La crecida de los ríos y los pronósticos de nuevas lluvias obligan a trasladar animales hacia zonas más altas en Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.

SÚPER NIÑO. Más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones. Foto/Iprofesional.
"SÚPER NIÑO". Más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones. Foto/Iprofesional.
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Por la crecida de ríos debida a El Niño, productores del Litoral evacúan más de 900.000 vacas en riesgo en zonas ribereñas de Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes.
  • El avance del río Paraná obligó a habilitar barcazas y flexibilizar trámites sanitarios para acelerar el traslado de animales desde islas y campos bajos hacia terrenos altos.
  • Las complicaciones se extenderían hasta el otoño, elevando los costos de forraje y fletes, lo que podría forzar ventas anticipadas y afectar la ganadería regional.
Resumen generado con IA

La crecida de los ríos en el Litoral encendió las alertas en el sector ganadero, donde más de 900.000 cabezas de ganado están en riesgo por las inundaciones y el avance del agua sobre islas y campos bajos. En San Javier, Santa Fe, los productores ya trasladan animales hacia terrenos más elevados para evitar que queden aislados y pierdan espacio de pastoreo.

El escenario se desarrolla en medio de los pronósticos de nuevas precipitaciones y la preocupación por los efectos que podría tener el fenómeno climático asociado al Super Niño. Las previsiones apuntan a que las dificultades podrían extenderse durante los próximos meses, con consecuencias sobre la actividad ganadera de la región.

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Los rodeos ubicados en zonas ribereñas son los más expuestos. Cuando el agua avanza, los productores deben reducir la cantidad de animales en los campos afectados, buscar lugares alternativos para alojarlos y, en algunos casos, evaluar ventas anticipadas.

A la vez, la menor disponibilidad de terrenos eleva los costos de transporte, alimentación y alquiler de campos para resguardar la hacienda. La capacidad de trasladar los animales a tiempo se convirtió en uno de los principales desafíos.

Santa Fe organiza el traslado de animales

En las zonas ribereñas de Santa Fe hay unas 710.000 cabezas de ganado, en su mayoría bovinos. San Javier concentra cerca de 260.000 animales en situación de riesgo, seguido por los departamentos de Garay y General Obligado.

En San Javier, el río Paraná alcanzó los 4,86 metros el 14 de octubre, luego de crecer 46 centímetros desde fines de septiembre. La situación obliga a los productores a reorganizar sus movimientos y buscar alternativas para mantener la hacienda fuera de las áreas anegadas.

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Para conectar a quienes necesitan recursos con quienes pueden ofrecerlos, el Gobierno provincial puso en marcha el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte. Además, ante situaciones urgentes, autorizó a iniciar traslados sin tramitar previamente el Documento de Tránsito Electrónico (DTE).

Con autorización policial, los productores disponen de 48 horas desde la llegada de los animales para completar la documentación sanitaria correspondiente.

En Romang, tres barcazas colaboran con la salida de hacienda de las islas. Sin embargo, las lluvias dificultan el arreo por los caminos de tierra y complican las tareas de evacuación.

Entre Ríos y Corrientes refuerzan los operativos

La crecida también mantiene en alerta a Entre Ríos, donde las autoridades buscan retirar animales de las zonas bajas y evitar que nuevos rodeos ingresen a sectores inundables.

Al comienzo de la campaña había unas 480.000 cabezas en islas y campos bajos entrerrianos. Actualmente quedan menos de 200.000, según datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) citados por la Dirección de Ganadería provincial.

Aunque parte de las salidas responde a ventas habituales, las autoridades procuran acelerar los traslados ante la posibilidad de que la creciente se intensifique en diciembre. Las previsiones contemplan que el escenario se prolongue hasta marzo o abril, dependiendo de las lluvias.

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La disponibilidad de barcos, camiones y puntos de desembarco limita la velocidad de los operativos, que se coordinan con Prefectura, la Policía, Senasa y la Fundación de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Fucofa).

En Corrientes, el Paraná llegó a los 4,96 metros en Carrizal Norte el 12 de octubre. Allí, las tareas priorizan el retiro de terneros para reducir los riesgos asociados al avance del agua.

El Instituto Nacional del Agua anticipó precipitaciones en el noreste de la Cuenca del Plata. Frente a ese panorama, los productores buscan asegurar transporte, forraje y campos disponibles antes de que aumente la demanda y se compliquen aún más los traslados.

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