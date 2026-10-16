El "Súper Niño" amenaza al ganado: más de 900.000 vacas en riesgo por las inundaciones

La crecida de los ríos en el Litoral encendió las alertas en el sector ganadero, donde más de 900.000 cabezas de ganado están en riesgo por las inundaciones y el avance del agua sobre islas y campos bajos. En San Javier, Santa Fe, los productores ya trasladan animales hacia terrenos más elevados para evitar que queden aislados y pierdan espacio de pastoreo.