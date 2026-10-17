El Niño en Argentina: anticipan una primavera más fría de lo esperado y advierten hasta cuándo seguirá

Matilde Rusticucci, investigadora y especialista en cambio climático de la Universidad de Buenos Aires (UBA), señaló en diálogo con TN que el escenario estacional todavía necesita precisiones y que las próximas actualizaciones permitirán conocer mejor qué puede ocurrir en los meses más cálidos. También se refirió a la evolución del fenómeno, que podría comenzar a perder intensidad entre marzo y abril, aunque aún no hay certezas sobre qué condiciones climáticas vendrán después.